OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 13. mája (TASR) - Novinky z oblasti vojnovej histórie, životného štýlu či atlasu liečivých rastlín pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Paul Lenormand je autorom knihy Čechoslováci vo vojne. Mníchovská dohoda zo septembra 1938 ukončila 20 rokov trvajúce budovanie československej štátnosti a demokracie, zredukovala tým schopnosť domácej armády brániť krajinu pred nemeckým a maďarským útokom. Nasledovala najdlhšia okupácia v Európe a takmer dve desaťročia nestability československej armády, ktorá bola najskôr rozpustená, potom premenovaná, prešla rôznymi čistkami, až bola nakoniec pretvorená do podoby krstného dieťaťa stalinizmu. Táto kniha rozpráva príbehy z exilu, z bojov na východnom fronte, z povstaní a z bojov vo vzduchu či spoza múrov väzníc. Mapuje putovanie československých občanov v zbrani od roku 1938 až do obdobia po Stalinovej smrti.



Britský spisovateľ Terry Deary v novom prepracovanom vydaní knižky Mizerná druhá svetová vojna píše o desivých dejinách brutálnych bitiek na bojisku, ale aj o žalostných životoch obyčajných obyvateľov v mestách ďaleko od frontovej línie. Táto hrozná vojna ovplyvnila každého - vojakov aj civilov, deti, žiakov aj učiteľov, mužov aj ženy, mladých aj starých. V druhej svetovej vojne bojovali starí aj mladí, 80-roční dedkovia aj 12-roční chlapci. Na pamätníkoch dnes môžeme čítať nápisy Nikdy viac alebo Pamätajme. A predsa sa aj dnes vo svete bojuje a ľudia sa navzájom zabíjajú a nemilosrdne ničia, čo iní vytvorili.



Jasmina Alagič a Michala Ries sú podpísané pod novinkou Pošli to ďalej. Jasmina má návod na šťastie a chce sa oň podeliť. Stačí si vziať bohatého slávneho chlapa a potom už len... Ale o mužov teraz nejde. Kniha patrí ženám a je demonštráciou sebalásky a ženskej sily, manifestom krásy a jedinečnosti. Je to skutočný návod na šťastie. Jasmina so svojím typickým nadhľadom, s humorom a láskavosťou otvára aj témy, o ktorých sa bežne nehovorí.



Vyšiel nový Atlas liečivých rastlín od Dionýza Dugasa. Jeho knihy sú obľúbené medzi čitateľmi, ktorí hľadajú prírodné a tradičné spôsoby liečby a starostlivosti o zdravie. Jeho prístup k bylinkám a prírodnej medicíne je založený na rešpekte k prírode a poznaní tradičných metód, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu. Atlas liečivých rastlín patrí do batoha aj knižnice každého milovníka prírody a darov, ktoré nám ponúka.