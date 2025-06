OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 2. júna (TASR) - Novinky z oblasti klasickej detektívky, historickej romance, životného štýlu či knižky pre deti pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Agatha Christie je autorkou detektívky Nultá hodina. Pokojnú hladinu života v malebnom prímorskom mestečku rozvíri záhadná vražda. Vo vile lady Tressilianovej sa na sklonku leta stretáva pestrá spoločnosť. Medzi hosťami vládne napätá atmosféra, ktorá nečakane vyvrcholí v nultej hodine - vraždou hostiteľky. Vyšetrovaním zložitého prípadu poveria inšpektora Leacha, ktorý požiada o pomoc svojho strýka, ktorým nie je nik iný ako hlavný inšpektor Scotland Yardu Battle. A hoci dôkazy svedčia proti slávnemu tenistovi Nevilovi Strangeovi, Battle neverí, že vraždil práve on, a neúnavne pátra po skutočnom vrahovi.



Sarah MacLean prichádza s historickou romancou Deväť pravidiel na prežitie ľúbostnej aférky so záletníkom. Niektoré veci pravá dáma nerobí. Nefajčí, nešermuje, nestrieľa z pištole a rozhodne sa nevkráda do pánskeho klubu, aby si užila noc plnú hazardných hier a iných nerestí. Calpurnia Hartwellová celý život dodržiavala pravidlá a odmenou jej bolo, že v 28 rokoch zostala starou pannou sklamanou životom. Keď sa zasnúbi jej mladšia sestra, má toho akurát dosť. Spíše zoznam tajných prianí a je odhodlaná porušiť všetky konvencie, aby okúsila radosti života.



Jasmina Alagič predstavuje knihu Pošli to ďalej, ktorú napísala spolu s úspešnou autorkou Michalou Ries. Je plná vtipu, nadhľadu a svojráznej energie. Je určená predovšetkým ženám a dievčatám - tým, ktoré hľadajú inšpiráciu, podporu a možno aj novú parťáčku. Je motivačná, interaktívna a písaná tak, aby v každej žene prebudila jej najlepšiu verziu. A keď sa tak stane, ostáva už len jedno: poslať to ďalej. Knižka je manifestom sebalásky, ženskej sily a jedinečnosti.



Kniha pre deti Svet je kvet z pera Veroniky Šikulovej a Agáty Petrakovičovej je plná svojráznych tvorov, hravého humoru, prekvitajúcej fantázie a v neposlednom rade krásnych ilustrácií Anety Holasovej. V deviatich čarovných rozprávkach sa deti zoznámia s nevšedným osadenstvom lesov, lúk a mokradí, nazrú do sídliska, v ktorom sa rozlieha džavot vtákov, zaplávajú si v krásnom modrom Dunaji alebo sa ponoria na dno mora, kde je to, mimochodom, oveľa rušnejšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať.