OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Novinky z oblasti severského krimi, ľúbostnej romance, Harryho Pottera v ilustrovanej podobe či komiksových spracovaní svetovej klasiky pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, ľúbostnej romance, Harryho Pottera v ilustrovanej podobe či komiksových spracovaní svetovej klasiky pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Sten Viveca je autorkou severského krimi Údolie tieňov. Vo švédskom Are je zločin zriedkavý. Preto všetkých prekvapí vražda bývalého olympijského lyžiara Johana Anderssona, ktorého našli v lese dobitého na smrť. Podľa jeho zúfalej manželky nemal žiadnych nepriateľov. Prípadom sa zaoberá Hanna Ahlanderová, ktorá dúfa, že sa jej na policajnej stanici v Are podarí získať trvalé miesto, a jej kolega Daniel Lindskog, ktorý je rozpoltený medzi prácou a rodinou. Ako Hanna a Daniel rozpletajú tajomnú históriu podozrivých, uvedomujú si, že Johanova vražda je len začiatkom zložitého vyšetrovania, v ktorom ide o prežitie - a to za každú cenu.
Dvojica romantických autoriek Vi Keelandová a Penelope Wardová predstavujú novinku Pravidlá zvádzania. On má isté záväzky, ona svoje zásady. Colby Lennon a ona boli úplné protiklady. Nosil obleky, vyžarovalo z neho sebavedomie a nebál sa povedať, čo chce - čiže ju. Zo všetkých síl mu odolávala. Mal totiž isté záväzky, s ktorými nebola stotožnená. Nevedeli však bez seba vydržať, a tak sa začali stretávať za prísnych pravidiel. Lenže všetko dobré sa raz skončí.
Autorské štúdio MinaLima prichádza s ilustrovanou verziou knihy Harry Potter a Tajomná komnata. Najúspešnejšia séria kníh na svete o čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi teraz vychádza v dokonalej podobe s nádhernými ilustráciami a interaktívnymi prvkami, ktoré čitateľom zabezpečia neopakovateľný zážitok. Toto jedinečné vydanie navrhli a vytvorili dizajnéri Miraphora Mina a Eduardo Lima v spoločnom štúdiu MinaLima. Stoja aj za grafickým spracovaním filmov o Harrym Potterovi a fantastických zveroch.
V týchto dňoch vychádzajú komiksové spracovania svetovej klasiky - Malého princa a Anny zo Zeleného domu. Komiks Anna zo Zeleného domu prináša známy príbeh Anny Shirleyovej, červenovlasej siroty, ktorá sa omylom dostane do opatery postarších súrodencov Mateja a Marilly. Okrem bujnej fantázie a živého ducha a jej bláznivé dobrodružstvá vyčaria úsmev na tvári aj tomu najväčšiemu mrzútovi.
Druhou publikáciou je komiksové spracovanie diela francúzskeho spisovateľa, básnika, pilota a humanistu Antoine de Saint-Exupéryho. Komiks Malý princ je dojímavý a inšpiratívny príbeh, ktorý oslovuje nielen deti, ale zasahuje aj hlboko do duše dospelých, otvára filozofické otázky o hodnotách, priateľstve, zodpovednosti a vnímaní sveta.
