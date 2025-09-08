< sekcia Import
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Americká autorka Rebecca Yarros prichádza s novým romantasy Ónyxova smršť.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) – Novinky z oblasti romantasy, historickej romance, ezoteriky či ľudovej kultúry pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Americká autorka Rebecca Yarros prichádza s novým romantasy Ónyxova smršť. Po takmer osemnástich mesiacoch na Basgiathskej vojenskej akadémii si Violet Sorrengailová uvedomuje, že na štúdium už nie je čas. Bitka vypukla a nepriatelia ohrozujú nielen akadémiu, ale prenikli aj do ich vlastných radov. Navarra zúfalo potrebuje posily, je však skoro nemožné poznať, komu sa dá veriť. Violet tak čaká náročná úloha, ktorá preverí jej silu, dôvtip a šťastie. Musí sa vydať za hranice ochranného štítu, aby získala nových spojencov.
Sian Ann Bessey je autorkou historickej romance Nevídaný gróf. Gróf z Bloxley Alexander Allerton sa celý život snažil zmierniť utrpenie chudobných a menej šťastných Angličanov. Jedného dňa má jeho koč nehodu, pri ktorej zomrie mladá žena. Zdrvený touto udalosťou sa rozhodne za každú cenu splniť jej posledné želanie a nájsť jej malého syna. Jane Hadfordová sa pred rokmi nešťastne zranila a teraz je nútená spoliehať sa pri chôdzi na paličku. Zmrzačenie ju síce zahnalo do kúta na spoločenských udalostiach, no umožnilo jej zdokonaliť svoje pozorovacie schopnosti. Rýchlo postrehne, že s grófom nie je všetko v poriadku a pri nečakanom rozhovore sa dozvedá o jeho márnom pátraní po dieťati. Jane je dojatá Alexandrovým príbehom a rozhodne sa mu pomôcť.
Alison Davies je autorkou ezoterickej knihy Mytológia znamení a hviezd. Fascinujúca kniha plná zaujímavých poznatkov skúma prostredníctvom starovekých príbehov a úchvatných umeleckých diel bohatú mytológiu nebeskej krajiny. Vďaka nim čitateľ hlbšie pochopí jednotlivé charakteristiky znamení a planét, dozvie sa, kde jednotlivé udalosti vznikli a čím sa vyznačujú. Príbehy astrologických znamení a planét sa končia jednoduchými rituálmi a afirmáciami, ktoré pomôžu pri spájaní s ich jedinečnou energiou, ako aj pri dosahovaní pozitívnej zmeny v každodennom živote.
Mária Miková je autorkou reprezentačnej knihy Slovenský deň kroja. Prináša autentické fotografie z každoročného stretnutia folkloristov v Banskej Bystrici a zo slovenských dedín a miest, v ktorých dodnes zachovávajú tradície. Kniha zaznamenáva plynutie času. Je obrazom našich emócií aj našej mysle. Je to pohľad do minulosti, ale aj do súčasnosti a budúcnosti, ktorá ožíva v generácii mladých. Je takmer rodinným albumom a jednou z prvých publikácií, v ktorej možno nájdete svojich blízkych. Spevákov, tanečníkov, remeselníkov. Všetkých tých, pre ktorých je bohatstvo ukryté nielen v truhliciach, ale aj v srdciach predkov.
