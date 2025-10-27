< sekcia Import
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Novinky z oblasti životopisného románu, detektívneho príbehu, hororového románu či nové vydanie Guinnessovej knihy rekordov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Novinky z oblasti životopisného románu, detektívneho príbehu, hororového románu či nové vydanie Guinnessovej knihy rekordov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Jozef Banáš prichádza s novým motivačným románom Tichá rebelka Timrava, tentoraz o významnej ženskej osobnosti našej histórie. Ak by Božena Slančíková Timrava žila dnes, zrejme by si právom zaslúžila prívlastok rebelka. Počas svojho života odmietala konvencie, žila slobodne, bola priama a s iróniou vo svojich dielach komentovala spoločenské nedostatky. Bola významnou slovenskou prozaičkou a jednou z najvýraznejších predstaviteliek realizmu v slovenskej literatúre. Pseudonym Timrava si zvolila podľa studničky nachádzajúcej sa neďaleko rodnej obce Polichno, kde prežila väčšinu svojho života.
Slovenský autor detektívnych príbehov z prostredia bratislavskej kriminálky František Kozmon prichádza s príbehom Líška, plným napätia a nečakaných zvratov. Čitatelia si obľúbili komplikovaného vyšetrovateľa Mareka Wolfa, ktorý často balansuje na hrane zákona. No tentoraz bude mať hlavné slovo pri riešení prípadu poručík Lukáš Líška. Prípad autonehody je o to delikátnejší, že jednou z obetí je jeho kolega vyšetrovateľ a v havarovanom vozidle nájdu množstvo drog. Zároveň Líšku rozptyľuje zdanlivo nesúvisiaci prípad, týkajúci sa protidrogového oddelenia.
Slávny román Stephena Kinga Carrie vychádza v novom výpravnom stvárnení. Je debutovým dielom amerického spisovateľa, ktoré vyšlo v roku 1974. Ide o hororový román s prvkami psychologickej drámy a nadprirodzena. Sedemnásťročná Carrie je outsiderka v škole i v živote. Odmalička robí všetko pre to, aby sa vyrovnala ostatným, ale nedarí sa jej. Nepeknú, neobľúbenú, zakríknutú stredoškoláčku ešte aj doma priam terorizuje fanaticky pobožná matka. Jedného dňa si Carrie uvedomí svoje mimoriadne schopnosti, ktorých rozsah sama sotva tuší. Je telekinetička - silou vôle pohybuje predmetmi. A keď ju na školskom plese opäť surovo ponížia, jej pomste nič nestojí v ceste.
Nová Guinnessova kniha rekordov pre rok 2026 je opäť oslavou ľudskej vynaliezavosti. Prináša fascinujúce príbehy, ktoré dokazujú, že hranice ľudských možností sú nekonečné. Publikácia tradične ponúka bohatý prehľad najnovších svetových rekordov z rôznych oblastí - od športu a vedy až po zábavu, technológie a bizarné kuriozity. Okrem tohto vychádza aj špeciálne vydanie Guinness World Records: Futbal 2026, ktoré je zamerané na najobľúbenejší šport na svete. Je plná faktov, štatistík a profilov obľúbených hráčov a hráčok lámajúcich rekordy.
Jozef Banáš prichádza s novým motivačným románom Tichá rebelka Timrava, tentoraz o významnej ženskej osobnosti našej histórie. Ak by Božena Slančíková Timrava žila dnes, zrejme by si právom zaslúžila prívlastok rebelka. Počas svojho života odmietala konvencie, žila slobodne, bola priama a s iróniou vo svojich dielach komentovala spoločenské nedostatky. Bola významnou slovenskou prozaičkou a jednou z najvýraznejších predstaviteliek realizmu v slovenskej literatúre. Pseudonym Timrava si zvolila podľa studničky nachádzajúcej sa neďaleko rodnej obce Polichno, kde prežila väčšinu svojho života.
Slovenský autor detektívnych príbehov z prostredia bratislavskej kriminálky František Kozmon prichádza s príbehom Líška, plným napätia a nečakaných zvratov. Čitatelia si obľúbili komplikovaného vyšetrovateľa Mareka Wolfa, ktorý často balansuje na hrane zákona. No tentoraz bude mať hlavné slovo pri riešení prípadu poručík Lukáš Líška. Prípad autonehody je o to delikátnejší, že jednou z obetí je jeho kolega vyšetrovateľ a v havarovanom vozidle nájdu množstvo drog. Zároveň Líšku rozptyľuje zdanlivo nesúvisiaci prípad, týkajúci sa protidrogového oddelenia.
Slávny román Stephena Kinga Carrie vychádza v novom výpravnom stvárnení. Je debutovým dielom amerického spisovateľa, ktoré vyšlo v roku 1974. Ide o hororový román s prvkami psychologickej drámy a nadprirodzena. Sedemnásťročná Carrie je outsiderka v škole i v živote. Odmalička robí všetko pre to, aby sa vyrovnala ostatným, ale nedarí sa jej. Nepeknú, neobľúbenú, zakríknutú stredoškoláčku ešte aj doma priam terorizuje fanaticky pobožná matka. Jedného dňa si Carrie uvedomí svoje mimoriadne schopnosti, ktorých rozsah sama sotva tuší. Je telekinetička - silou vôle pohybuje predmetmi. A keď ju na školskom plese opäť surovo ponížia, jej pomste nič nestojí v ceste.
Nová Guinnessova kniha rekordov pre rok 2026 je opäť oslavou ľudskej vynaliezavosti. Prináša fascinujúce príbehy, ktoré dokazujú, že hranice ľudských možností sú nekonečné. Publikácia tradične ponúka bohatý prehľad najnovších svetových rekordov z rôznych oblastí - od športu a vedy až po zábavu, technológie a bizarné kuriozity. Okrem tohto vychádza aj špeciálne vydanie Guinness World Records: Futbal 2026, ktoré je zamerané na najobľúbenejší šport na svete. Je plná faktov, štatistík a profilov obľúbených hráčov a hráčok lámajúcich rekordy.