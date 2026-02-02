< sekcia Import
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Čínsky spisovateľ Liou Cch’-sin je autorom druhého dielu sci-fi série s názvom Temný les.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Novinky z oblasti sci-fi, fantasy, krimi trileru či príbehu pre tínedžerov pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Čínsky spisovateľ Liou Cch’-sin je autorom druhého dielu sci-fi série s názvom Temný les. Temný les je menej o akcii a viac o stratégiách, psychológii, moci informácií a existenčnom strachu. Ľudstvo sa snaží zregenerovať po infiltrácii neznámou entitou. Hoci boli kolaboranti mimozemšťanov porazení, obranné plány Zeme sú odhalené. Nový projekt Wallfacer je odvážny plán a poskytne štyrom mužom zdroje pre navrhnutie možných tajných bojových stratégií. Traja z Wallfacerov sú vplyvní štátnici. Štvrtý, neambiciózny čínsky astronóm a sociológ Luo Ťi, je zo svojho nového poslania zmätený a vystrašený. Vie len to, že sa stal jediným z tímu, ktorého chcú mŕtveho.
Cassandra Clare je autorkou fantasy Kráľ trhanov. Je strhujúcim pokračovaním série plnej politických zápletiek, vernosti a zákerných tajomstiev, ktoré posúva hranice fantasy. V Castellánii sa tajný dvojník korunného princa púšťa do pátrania po páchateľoch krvavého masakra. Stopy vedú k tajomnému Kráľovi trhanov, neslávne známemu pánovi castellánskeho podsvetia, a k temnej sieti sprisahaní, ktorá ohrozuje samotnú monarchiu. Lin Casterová sa v snahe ochrániť blízkych neprávom označila za Znovuzrodenú Bohyňu, legendárnu spasiteľku svojho ľudu. Táto lož jej síce zabezpečí dočasnú ochranu, no zároveň ju vtiahne do nebezpečných politických a náboženských hier.
Americká spisovateľka Liz Moore je autorkou krimi trileru Stratení. V auguste 1975 sa počas letného tábora stratí trinásťročná Barbara, dcéra majiteľov tábora. Lenže Barbara nie je prvé dieťa v rodine, ktoré sa stratilo: pred štrnástimi rokmi zmizol bez stopy aj jej starší brat Bear. Je to náhoda?
Elle Kennedyová je autorkou príbehu pre tínedžerov Na rok v zahraničí. Keď devätnásťročná Abbey Blyová dostane príležitosť študovať rok v Londýne, je to pre ňu perfektná šanca vymaniť sa spod vplyvu milovaného, no prehnane starostlivého otca. Sloboda a nové začiatky však dostanú nečakanú podobu, jej noví spolubývajúci sú všetci chlapci. Očarujúci, vtipní, nesmierne atraktívni a hlavne zakázaní. Také je pravidlo po nepríjemnej dráme s bývalou spolubývajúcou. Abbey nikdy nebola typ dievčaťa, ktoré porušuje pravidlá. Čoskoro však klame otcovi o svojej životnej situácii a zamiluje sa nie do jedného, ale do dvoch mužov, ktorých nemôže mať.
