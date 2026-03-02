< sekcia Import
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Americká spisovateľka Ellery Adams je autorkou detektívneho románu Tajný spolok, čo je prvý diel série Čarovné kníhkupectvo.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Novinky z oblasti detektívneho románu, historickej romance, súčasného románu či príbehu pre mladých čitateľov pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Americká spisovateľka Ellery Adams je autorkou detektívneho románu Tajný spolok, čo je prvý diel série Čarovné kníhkupectvo. Do malého horského kúpeľného mestečka prichádzajú návštevníci v nádeji, že im horúce pramene a prvotriedna kuchyňa vyliečia všetky neduhy. Ak to nezaberie, neraz ich osud zaveje do kníhkupectva Raj kníh. Jeho majiteľka Nora Penningtonová dokáže odporučiť človeku ten správny román, ktorý mu prinesie úľavu od najhlbšej bolesti a odľahčí aj to najťažšie bremeno. Keď sa na Noru obráti cudzí obchodník s prosbou o radu, okamžite vie, ktoré knihy mu pomôžu. Na dohodnuté stretnutie v Raji kníh však muž nedorazí, jeho život vyhasne pod kolesami vlaku. Nora založí tajný spolok a pustia sa do vyšetrovania možnej vraždy.
Sarah MacLean je autorkou historickej romance Desať spôsobov ako si uloviť lorda a zostať zbožňovaná. Nicholas St. John sa stal stredobodom záujmu všetkých mladých dám, odkedy ho populárny ženský časopis označil za jedného z najžiadanejších slobodných lordov. Keď sa mu teda naskytne príležitosť uniknúť z módnej londýnskej spoločnosti, s radosťou ju využije. Počas cesty na sever však narazí na ženu, ktorá je iná ako všetky ostatné - tajomná, nezávislá a zároveň zmyselná. Lady Isabel Townsendová, dcéra titulovaného márnotratníka, má priveľa tajomstiev a primálo peňazí. Hoci bola odjakživa zvyknutá spoliehať sa len na seba, odkedy zomrel jej otec, cíti sa stratená a naliehavo potrebuje pomoc, aby ochránila dedičské právo svojho mladšieho brata. Možno práve lord Nicholas by mohol byť spásou, ktorú hľadá.
Isn't it good Norwegian wood? spievajú The Beatles v známej piesni. V roku 1987 sa tento hit stal inšpiráciou pre román Nórske drevo japonského autora Haruki Murakamiho. Kniha patrí medzi jeden z najčítanejších románov svetovej literatúry posledných desaťročí. Tóru Watanabe sa v spomienkach na mladosť vracia do Tokia konca 60. rokov - obdobia spoločenských zmien, osobných peripetií a krehkých vzťahov. V jeho príbehu ponúka autor priamy, emocionálne presný portrét generácie, ktorá sa snaží nájsť svoje miesto vo svete.
Dvadsiate pokračovanie mimoriadne úspešnej série Denník odvážneho bojka prináša nové dobrodružstvá a trampoty školáka Grega Heffleyho. Ten nemá rád prekvapenia, najmä ak ide o jeho narodeniny, ale v živote by neuhádol, aký šok mu jeho rodina pripravila tento rok. Keď sa jeho plány na úžasnú oslavu začnú kaziť, drží sa nádeje, že sa mu splní najväčšie narodeninové želanie - získa vzácnu zberateľskú kartičku, ktorá stojí celý majetok. Všetci ostatní sa ju však snažia získať tiež a nič nezaručuje, že sa k nej Greg dostane prvý.
Americká spisovateľka Ellery Adams je autorkou detektívneho románu Tajný spolok, čo je prvý diel série Čarovné kníhkupectvo. Do malého horského kúpeľného mestečka prichádzajú návštevníci v nádeji, že im horúce pramene a prvotriedna kuchyňa vyliečia všetky neduhy. Ak to nezaberie, neraz ich osud zaveje do kníhkupectva Raj kníh. Jeho majiteľka Nora Penningtonová dokáže odporučiť človeku ten správny román, ktorý mu prinesie úľavu od najhlbšej bolesti a odľahčí aj to najťažšie bremeno. Keď sa na Noru obráti cudzí obchodník s prosbou o radu, okamžite vie, ktoré knihy mu pomôžu. Na dohodnuté stretnutie v Raji kníh však muž nedorazí, jeho život vyhasne pod kolesami vlaku. Nora založí tajný spolok a pustia sa do vyšetrovania možnej vraždy.
Sarah MacLean je autorkou historickej romance Desať spôsobov ako si uloviť lorda a zostať zbožňovaná. Nicholas St. John sa stal stredobodom záujmu všetkých mladých dám, odkedy ho populárny ženský časopis označil za jedného z najžiadanejších slobodných lordov. Keď sa mu teda naskytne príležitosť uniknúť z módnej londýnskej spoločnosti, s radosťou ju využije. Počas cesty na sever však narazí na ženu, ktorá je iná ako všetky ostatné - tajomná, nezávislá a zároveň zmyselná. Lady Isabel Townsendová, dcéra titulovaného márnotratníka, má priveľa tajomstiev a primálo peňazí. Hoci bola odjakživa zvyknutá spoliehať sa len na seba, odkedy zomrel jej otec, cíti sa stratená a naliehavo potrebuje pomoc, aby ochránila dedičské právo svojho mladšieho brata. Možno práve lord Nicholas by mohol byť spásou, ktorú hľadá.
Isn't it good Norwegian wood? spievajú The Beatles v známej piesni. V roku 1987 sa tento hit stal inšpiráciou pre román Nórske drevo japonského autora Haruki Murakamiho. Kniha patrí medzi jeden z najčítanejších románov svetovej literatúry posledných desaťročí. Tóru Watanabe sa v spomienkach na mladosť vracia do Tokia konca 60. rokov - obdobia spoločenských zmien, osobných peripetií a krehkých vzťahov. V jeho príbehu ponúka autor priamy, emocionálne presný portrét generácie, ktorá sa snaží nájsť svoje miesto vo svete.
Dvadsiate pokračovanie mimoriadne úspešnej série Denník odvážneho bojka prináša nové dobrodružstvá a trampoty školáka Grega Heffleyho. Ten nemá rád prekvapenia, najmä ak ide o jeho narodeniny, ale v živote by neuhádol, aký šok mu jeho rodina pripravila tento rok. Keď sa jeho plány na úžasnú oslavu začnú kaziť, drží sa nádeje, že sa mu splní najväčšie narodeninové želanie - získa vzácnu zberateľskú kartičku, ktorá stojí celý majetok. Všetci ostatní sa ju však snažia získať tiež a nič nezaručuje, že sa k nej Greg dostane prvý.