OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Jo Nesbo prichádza s novým severským krimi Netopierí muž.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, historického románu, románu zo súčasnosti či príbehu pre detských čitateľov pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Jo Nesbo prichádza s novým severským krimi Netopierí muž. Prvý prípad s detektívom Harrym Holem sa odohráva v Austrálii. Inšpektora vyslali na opačný koniec sveta, aby sekundoval miestnemu policajnému zboru pri objasnení vraždy nórskeho dievčaťa. Okrem toho sa má zbaviť problémov s alkoholom a dostať sa z psychických ťažkostí. Pri autonehode totiž jeho vinou zomrel kolega. Harry Hole však nevie sekundovať. Preberá iniciatívu, len čo zistí, že nejde o jedinú vraždu, ale že má dočinenia s masovým vrahom. Postupne preniká do prostredia drogových dílerov, prostitútok, cirkusantov a boxerov. Čas sa kráti a netopier, symbol smrti aborigénov, rozprestiera krídla nad ďalšími obeťami.
Frank McCourt je autorom historického románu Angelin popol. Je jeho autobiografickým príbehom o ťažkom detstve v chudobe. Dej sa odohráva najmä v meste Limerick v Írsku, kde Frank vyrastá so svojimi rodičmi a súrodencami. Rodina žije vo veľmi zlých podmienkach, často nemá peniaze na jedlo ani na základné potreby. Napriek smutným a ťažkým situáciám autor opisuje svoje spomienky aj s humorom, láskavosťou a nádejou. Kniha ukazuje silu rodiny, vytrvalosť a túžbu po lepšom živote.
Román Zlá hodina o zrode diktatúry patrí k menej známym dielam Gabriela Garcíu Márqueza. Vznikal v čase, keď autor akoby ešte len hľadal svoj veľký román. Dnes sa však ukazuje, že mnohé z tém a postáv, ktoré sa neskôr preslávili v jeho najznámejších knihách, sa objavujú už tu. Text zároveň predstavuje autora aj v trochu inom svetle. Ide skôr o temnú, napínavú prózu zakotvenú v kolumbijských dejinách - v období politického násilia a diktatúry, ktoré krajinu poznačilo v polovici 20. storočia.
Vychádza kniha Leo a jeho kvetinkové dobrodružstvá od slovenskej autorky detských kníh Natálie Kuľkovej. Jedného dňa sa v lese z vreca vykotúľajú dve mačičky a kocúrik, ktoré hľadajú útočisko a domov. Sen sa im napokon všetkým splní. Kocúrik Leo sa ocitne v láskavej rodine s dvomi dievčatkami Kiki a Mari. V trinástich príbehoch sú rôzne dobrodružstvá tohto malého nezbedníka, ktorý všade rád pchá svoj zvedavý ňufáčik. Na potulkách po okolí sa okrem zvieratiek ako včielky, medveďa, srnky či húseničky motýľa zoznámi i s rôznymi druhmi kvetov a bylín.
Jo Nesbo prichádza s novým severským krimi Netopierí muž. Prvý prípad s detektívom Harrym Holem sa odohráva v Austrálii. Inšpektora vyslali na opačný koniec sveta, aby sekundoval miestnemu policajnému zboru pri objasnení vraždy nórskeho dievčaťa. Okrem toho sa má zbaviť problémov s alkoholom a dostať sa z psychických ťažkostí. Pri autonehode totiž jeho vinou zomrel kolega. Harry Hole však nevie sekundovať. Preberá iniciatívu, len čo zistí, že nejde o jedinú vraždu, ale že má dočinenia s masovým vrahom. Postupne preniká do prostredia drogových dílerov, prostitútok, cirkusantov a boxerov. Čas sa kráti a netopier, symbol smrti aborigénov, rozprestiera krídla nad ďalšími obeťami.
Frank McCourt je autorom historického románu Angelin popol. Je jeho autobiografickým príbehom o ťažkom detstve v chudobe. Dej sa odohráva najmä v meste Limerick v Írsku, kde Frank vyrastá so svojimi rodičmi a súrodencami. Rodina žije vo veľmi zlých podmienkach, často nemá peniaze na jedlo ani na základné potreby. Napriek smutným a ťažkým situáciám autor opisuje svoje spomienky aj s humorom, láskavosťou a nádejou. Kniha ukazuje silu rodiny, vytrvalosť a túžbu po lepšom živote.
Román Zlá hodina o zrode diktatúry patrí k menej známym dielam Gabriela Garcíu Márqueza. Vznikal v čase, keď autor akoby ešte len hľadal svoj veľký román. Dnes sa však ukazuje, že mnohé z tém a postáv, ktoré sa neskôr preslávili v jeho najznámejších knihách, sa objavujú už tu. Text zároveň predstavuje autora aj v trochu inom svetle. Ide skôr o temnú, napínavú prózu zakotvenú v kolumbijských dejinách - v období politického násilia a diktatúry, ktoré krajinu poznačilo v polovici 20. storočia.
Vychádza kniha Leo a jeho kvetinkové dobrodružstvá od slovenskej autorky detských kníh Natálie Kuľkovej. Jedného dňa sa v lese z vreca vykotúľajú dve mačičky a kocúrik, ktoré hľadajú útočisko a domov. Sen sa im napokon všetkým splní. Kocúrik Leo sa ocitne v láskavej rodine s dvomi dievčatkami Kiki a Mari. V trinástich príbehoch sú rôzne dobrodružstvá tohto malého nezbedníka, ktorý všade rád pchá svoj zvedavý ňufáčik. Na potulkách po okolí sa okrem zvieratiek ako včielky, medveďa, srnky či húseničky motýľa zoznámi i s rôznymi druhmi kvetov a bylín.