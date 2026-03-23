OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Novinky z oblasti krimi, svetovej klasiky, románu o láske a urban fantasy pre mladých čitateľov pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Robin Cook je autorom krimi Bellevueská nemocnica. Práca rezidenta na chirurgickom oddelení ikonickej Bellevueskej nemocnice je pre 23-ročného Michaela Fullera, prezývaného Mitt, splneným snom. Kráča pritom v stopách štyroch predchádzajúcich slávnych generácií Fullerovcov, ktorí v zariadení pôsobili počas jeho takmer 300-ročnej histórie. Mitt ako nováčik čelí silnému tlaku, ale výhodou je preňho akýsi šiesty zmysel, vďaka ktorému dokáže vnímať aj to nehmotné. Keď však Mittovi pacienti začnú jeden po druhom nečakane zomierať, usiluje sa tieto nevysvetliteľné úmrtia objasniť.
Ku svetovej klasike patrí Doktor Živago z pera Borisa Pasternaka. Je považovaný za najvýznamnejší ruský román 20. storočia. Sčasti autobiografický a sčasti epický román sa začína v roku 1903, keď zomiera matka hlavného hrdinu Jurija Živaga. Doktor Živago (1957) je jeho najznámejším románom, ktorý zachytáva osudy jednotlivca v revolučnom Rusku. Kvôli politickému tlaku musel Pasternak odmietnuť Nobelovu cenu.
Colleen Hooverová je autorkou románu Možno raz. Rozpráva príbeh vysokoškolskej študentky Sydney, ktorej sa život náhle obráti naruby, keď zistí, že ju jej priateľ podvádza. V tom istom období sa zblíži so svojím susedom Ridgeom, talentovaným hudobníkom a skladateľom piesní. Medzi nimi vznikne zvláštne puto - Sydney začne písať texty k jeho melódiám a ich spolupráca postupne prerastie do hlbšieho citového vzťahu.
Alexandra Pavelková prichádza s napínavou urban fantasy pre young adult čitateľov Dom splnených prianí. Peter má 17 a schopnosť pokaziť všetko, na čo siahne. Doslova. Pre lekárov je zaujímavý prípad. Pre sociálku problémový chalan, pre zločincov kľúč ku každému zámku. A tak uteká pred všetkými, no minulosť je rýchlejšia. Ak chce prežiť, musí sa vrátiť a čeliť svojej najväčšej hrôze. Popri Petrovi v príbehu vystupuje ešte jedna zásadná postava, je ňou Dom, pred ktorým uteká, aj keď tuší, že márne. Kto raz vstúpi do Domu, už nikdy nie je v bezpečí.
