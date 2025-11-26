< sekcia Import
Opozícia kritizuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov
V parlamente sa aktuálne v prvom čítaní rokuje o vládnom návrhu na transformáciu ÚOO na iný úrad.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Opozícia opäť kritizuje návrh na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad. Predpokladá, že v jeho dôsledku dôjde k zníženiu ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj obetí trestných činov. Poukazuje na možný rozpor s európskym právom a nesúlad s Ústavou SR. Namieta zároveň to, že sa o návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov v Národnej rade (NR) SR.
„Je to koniec nezávislej inštitúcie a koniec ochrany oznamovateľov korupcie. Je to rozpor s európskym právom. Je to ohrozenie peniazov z plánu obnovy. Je to fakticky pozvánka pre Európsku komisiu, aby nám dala pokuty, aby začala konanie proti SR, aby nám zastavila eurofondy,“ povedala poslankyňa Mária Kolíková (SaS) o návrhu s tým, že za ním vidí osobnú pomstu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) kritizoval skrátené legislatívne konanie o návrhu. Argumentoval, že naň neexistujú žiadne zákonom stanovené dôvody. „Tie dôvody, ktoré ak by existovali, odôvodňovali by skrátené legislatívne konanie, v skutočnosti môžu nastať, keď ten zákon bude v skrátenom legislatívnom konaní schválený,“ podotkol. Myslí si, že cieľom návrhu je snaha koalície zbaviť sa predsedníčky ÚOO Zuzany Dlugošovej.
Opozičné KDH takisto vyjadrilo nesúhlas s návrhom. Namietalo aj legislatívny proces návrhu. Kritizovalo, že sa o ňom rokuje v tzv. zrýchlenom režime. Tvrdí, že naň neexistujú dôvody. „Vláda Roberta Fica (Smer-SD) systematicky obchádza štandardný legislatívny proces zneužívaním inštitútu skráteného legislatívneho konania,“ poznamenal v diskusii v pléne poslanec Marián Čaučík (KDH). Upozornil aj na ďalšie prípady, keď koalícia využila skrátené legislatívne konanie.
Avizoval, že sa preto chcú obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR. „Zároveň požiadame o stretnutie generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv, aby sa aj oni v tejto veci obrátili na ÚS,“ doplnil. Myslí si, že súd by mal zasiahnuť, ak návrh parlament schváli. „Hoci bol ÚS v minulosti v tejto oblasti zdržanlivý, súčasné nadužívanie a zneužívanie skráteného legislatívneho konania si vyžaduje jeho zásah,“ argumentoval.
Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) návrh tiež odmietla. Má k nemu viaceré výhrady. Nerozumie, prečo sa úrad ide transformovať na nový. Myslí si, že koalícii prekáža vedenie úradu a zákonné uloženie pokút úradom. Pýtala sa aj na to, ako bude po vzniku nového úradu zabezpečená ochranu obetí násilných trestných činov. Tiež namietala zrýchlené rokovanie. Hovorila o absencii odbornej diskusie. Vládnej koalícii zároveň vyčítala, že v utorok (25. 11.) „usekla“ rozpravu v pléne parlamentu. Za perfídne označila, že sa navrhuje, aby zmeny nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.
V parlamente sa aktuálne v prvom čítaní rokuje o vládnom návrhu na transformáciu ÚOO na iný úrad. Preberá sa v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Návrh hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má od rezortu spravodlivosti prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Zaviesť sa má aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Minister vnútra, ktorý za návrhom stojí, argumentuje, že súčasný zákon, ktorý rieši fungovanie úradu, má nedostatky. ÚOO označil za hlásnu trúbu opozície.
