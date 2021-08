Organizátori sa ospravedlnili ukrajinským akvabelám za omyl

Tokio 5. augusta (TASR) - Organizátori OH 2020 sa ospravedlnili ukrajinským akvabelám, ktoré počas odovzdávania medailí omylom predstavili ako Rusky.



"Bola to čisto operatívna chyba," citovala agentúra AP slová hovorcu organizačného výboru Masa Tanaku. Omyl je citlivý vzhľadom na napäté vzťahy oboch krajín.



V stredajšej súťaži dvojíc zvíťazili favorizované ruské akvabely Svetlana Romašinová a Svetlana Kolesničenková, Ukrajinky Marta Fiedinová a Anastasiaj Savčuková získali bronz.



"Vo francúzštine malo odznieť tím Ukrajina, namiesto toho zaznelo ROC. Samozrejme, že si to ľudia všimli a zodpovední sa už ospravedlnili. Ja sám som sa ospravedlnil členom ukrajinského tímu," dodal Tanaka.