Organizátori ZOH hlásia ďalších deväť pozitívnych prípadov

Peking 26. januára (TASR) - Organizátori zimných olympijských hier v Pekingu zachytili v stredu ďalších deväť prípadov koronavírusu medzi členmi olympijských výprav. Ani jeden nakazený nie je z radov športovcov.



Od nedele do utorka prišlo do dejiska ZOH podľa informácií DPA celkovo 1109 ľudí. Všetci sú v bubline, nestretávajú sa s obyvateľmi Číny a absolvujú každodenné testovanie. Pri príchode sú navyše povinní predložiť dva negatívne PCR testy. Pozitívni členovia olympijských výprav, ktorých je zatiaľ dokopy trinásť, musia ísť do 10-dňovej izolácie a na jej ukončenie mať negatívny PCR test. Karanténu môžu skončiť aj skôr, ak majú dva negatívne testy. Nasledujúcich sedem dní sú testovaní dvakrát denne.



Hostiteľská krajina razí politiku nulovej tolerancie Covidu-19, ktorú sprevádza masívne testovanie a náhle lockdowny. V utorok hlásila Čína podľa údajov WHO 205 pozitívnych prípadov ochorenia.