Orlica Anička stále žije, počas tejto hniezdnej sezóny vychovala mláďa

Liptovský Mikuláš 13. septembra (TASR) – Známa slovenská orlica Anička stále žije a počas tejto hniezdnej sezóny spoločne s partnerom vychovala zdravé mláďa. Potvrdil to strážca Správy Tatranského národného parku (TANAP) Peter Vrlík, ktorý orlicu spolu s kolegami sledoval pomocou špeciálnej solárnej minivysielačky od leta 2013.



Ako doplnil strážca, zdá sa, že orlica je vo výbornej kondícii. "Jej vek odhadujeme na minimálne 14 rokov," povedal Vrlík.



Vďaka orlici mohli ochranári podrobne mapovať jej migračnú trasu z Liptova do Afriky a späť. Fanúšikovia z rôznych kútov sveta mohli život orlice pozorovať on-line cez webkameru, ktorú nechala Správa TANAP nainštalovať na hniezdo pred jej prvým návratom.



Orlicu s pomocou techniky sledovali ochranári tri roky. "Projekt sa skončil v roku 2016, keď jej presne podľa plánu pri návrate z Afriky na hniezdisko odpadla vysielačka, no prezradil ju jedinečný číselný kód na farebnom odčítanom krúžku na nohe," vysvetlila Martina Petránová zo Správy TANAP. Ako dodala, tento rok svojich pozorovateľov poriadne potrápila.



"Od jari sme ju hľadali na jej dlhoročnom hniezdisku. Nakoniec sa ukázalo, že sa presunula o približne dva a pol kilometra ďalej, kde si postavila nové hniezdo," skonštatoval strážca, ktorý Aničku spozoroval v prítomnosti partnera. V ich tesnej blízkosti sa zdržiavalo aj mláďa.



Po niekoľkých hodinách sledovania rodiny prileteli ďalšie orly krikľavé, ktoré sa postupne vzniesli k nebu a nabrali smer subsaharská Afrika. "Už čoskoro sa za nimi zrejme poberie aj naša 'celebritná' rodinka. Anička totiž po minulé roky zvykla odlietať na juh práve v týchto dňoch," uviedla Petránová.