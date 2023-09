Ornitológovia: Na biopásoch je 7,5-krát viac vtáčích druhov ako inde

Bratislava 26. septembra (TASR) - Na biopásoch je 7,5-krát viac vzácnych a ohrozených vtáčích druhov ako mimo nich. Preukázal to monitoring, o ktorom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko.



Ornitológovia po dohode s poľnohospodármi zapojenými do ekoschém monitorovali 40 biopásov a 40 kontrolných lokalít uprostred polí po celom Slovensku od apríla do júla. "Celkovo sme na monitorovacích transektoch s biopásom zaznamenali dvojnásobný počet vtákov než na kontrolných plochách," povedala koordinátorka monitoringu vtáctva na biopásoch Adriana Hološková.



V prípade druhov hniezdiacich na zemi bol podľa Hološkovej rozdiel 4,4-násobný v prospech biopásov. U ohrozených druhov bol rozdiel v početnostiach 7,5-násobný. "Niektoré druhy sme zaznamenali výhradne na biopásoch a v ich blízkosti, napríklad dropa veľkého, ktorý pre stratu biotopov u nás prežíva už len na poslednej lokalite," podotkla.



Výsledky z prvého roku sú podľa organizácie dôležité pre vyhodnotenie toho, či sa Slovensko s biopásmi vybralo dobrou cestou a či plnia ochranu biodiverzity. Je potrebné, aby realizovateľnosť biopásov bola jednoduchá a akceptovateľná aj farmármi. Tvrdí, že prvý rok ekoschém poukázal aj na viaceré praktické problémy. "Aktuálne prebieha debata o zmenách nastavenia termínov kosenia a možnosti odstraňovania inváznych druhov a burín z biopásov tak, aby sa zlepšil stav porastov na biopásoch, ale zároveň neznížil ich pozitívny prínos pre biodiverzitu, pre ktorú boli určené," vysvetlili ornitológovia.



Spoločná poľnohospodárska politika v Európskej únii prechádza od roku 2023 zmenou. Súčasťou tejto zmeny sú ekoschémy, ktoré na Slovensku cielia na zmenu nelichotivého prvenstva, zmenšenie rozlohy lánov, ktoré boli doposiaľ najväčšie v Európskej únii, a ich rozdelenie 12 metrov širokými biopásmi. "Mali by sa tak začať naprávať škody, ktoré na Slovensku trvajú od dôb kolektivizácie, keď sa za komunizmu sceľovali polia a rozorávali medze so všetkými dlho známymi negatívnymi dôsledkami," skonštatovali ornitológovia.