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Ornitológovia spozorovali sliepku dropa veľkého, vodila dve kuriatka
Mláďatá aktuálne vodí dropica na trávnom poraste, ktorý bol vytvorený v rámci ekoschém, sliepky pritom hniezdili na úhoroch.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Ornitológovia spozorovali v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia sliepku dropa veľkého, ktorá vodila dve asi mesiac staré kuriatka. Keďže ich vodila na mieste, kde mali poľnohospodári z Podielnickeho družstva Dunaj polovicu trávneho porastu skosiť, tak sa operatívne dohodli na odklade kosenia, aby dropy mohli ďalej vodiť mláďatá. Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife o tom informovala na sociálnej sieti.
„U dropa nikdy nie je jasné, ako hniezdna sezóna dopadne a či na Slovensku vôbec zahniezdi. Hniezdi len na jednom jedinom mieste na Slovensku, pri Bratislave. To či zahniezdi, závisí od mnohých faktorov. Napríklad od toho, či bude dostatok hniezdnych biotopov (úhorov, lucerny, trávnych porastov), či bude mať drop počas toku na hniezdiskach pokoj a následne aj dropice počas výberu hniezdisk,“ uviedla SOS/BirdLife. Posledné týždne pre zistenú prítomnosť hniezdiacich sliepok územie pravidelne monitorovali a údaje nasvedčovali, že v území bude hniezdiť viacero sliepok.
Mláďatá aktuálne vodí dropica na trávnom poraste, ktorý bol vytvorený v rámci ekoschém, sliepky pritom hniezdili na úhoroch. Ornitológovia veria, že tohtoročné nájdenie malých kuriatok dáva nádej, že dropy na Slovensku udržia dlhodobo. „Bude však potrebné preto urobiť ešte nemálo práce,“ podotkli.
Organizácia apeluje na návštevníkov sezónneho náučného chodníka v CHVÚ Sysľovské polia, ktorý sa otvára v stredu (1. 7.), aby sa z dôvodu hniezdenia nepohybovali mimo vyznačených chodníkov. „Ak niekoho uvidíte, že sa chce pohybovať mimo chodníka, upozornite ho, prosím, že tak ohrozuje vzácne druhy (tak ako je to obvyklé v Maďarsku či Rakúsku) a že to nie je v poriadku,“ uviedla.
„U dropa nikdy nie je jasné, ako hniezdna sezóna dopadne a či na Slovensku vôbec zahniezdi. Hniezdi len na jednom jedinom mieste na Slovensku, pri Bratislave. To či zahniezdi, závisí od mnohých faktorov. Napríklad od toho, či bude dostatok hniezdnych biotopov (úhorov, lucerny, trávnych porastov), či bude mať drop počas toku na hniezdiskach pokoj a následne aj dropice počas výberu hniezdisk,“ uviedla SOS/BirdLife. Posledné týždne pre zistenú prítomnosť hniezdiacich sliepok územie pravidelne monitorovali a údaje nasvedčovali, že v území bude hniezdiť viacero sliepok.
Mláďatá aktuálne vodí dropica na trávnom poraste, ktorý bol vytvorený v rámci ekoschém, sliepky pritom hniezdili na úhoroch. Ornitológovia veria, že tohtoročné nájdenie malých kuriatok dáva nádej, že dropy na Slovensku udržia dlhodobo. „Bude však potrebné preto urobiť ešte nemálo práce,“ podotkli.
Organizácia apeluje na návštevníkov sezónneho náučného chodníka v CHVÚ Sysľovské polia, ktorý sa otvára v stredu (1. 7.), aby sa z dôvodu hniezdenia nepohybovali mimo vyznačených chodníkov. „Ak niekoho uvidíte, že sa chce pohybovať mimo chodníka, upozornite ho, prosím, že tak ohrozuje vzácne druhy (tak ako je to obvyklé v Maďarsku či Rakúsku) a že to nie je v poriadku,“ uviedla.