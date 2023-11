Ornitóza sa u ľudí vyskytuje zriedka, prenášajú ju holuby

Bratislava 1. novembra (TASR) - Medzi najčastejšie ochorenia prenášané holubmi patrí ornitóza. U ľudí sa však vyskytuje veľmi zriedka. Uviedol to odbor surveillance infekčných ochorení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V rámci prevencie apeluje na dodržiavanie základných hygienických opatrení po kontakte s holubím trusom.



"Nákaza sa šíri prevažne vzduchom a prachom. Človek sa môže infikovať vdýchnutím vzduchu kontaminovaného výlučkami infikovaných vtákov, zriedka zanesením baktérie do tela pri poranení infikovaným vtákom alebo pri manipulácii s chorými a uhynutými vtákmi," priblížila Veronika Košťálová z odboru.



Ornitóza má väčšinou mierny priebeh, ale vyskytli sa aj prípady so závažným až fatálnym priebehom. "Medzi najčastejšie príznaky ochorenia patria horúčka, zimnica, bolesť hlavy, bolesť svalov, zápaly horných a dolných dýchacích ciest. Ochorenie má inkubačnú dobu päť až 14 dní," doplnil odbor.



Rizikovou skupinou sú majitelia vtákov, zamestnanci obchodov s vtáctvom, ľudia pracujúci s hydinou a veterinári. Zraniteľnejšie sú tiež malé deti pohybujúce sa v blízkosti plôch pokrytých vtáčím trusom, tehotné ženy a osoby s nedostatočnou reakciou imunitného systému, u ktorých môže mať ochorenie závažnejší charakter. "Zdravotné riziko je aj u alergikov, keď vdychovaním vzduchu s obsahom alergénov či roztočov môže dôjsť k podráždeniu kože, slizníc a očí," doplnili odborníci.



Pri čistení balkónov znečistených od trusu holubov odborníci v rámci prevencie odporúčajú používať osobné ochranné pomôcky a dodržiavať dôkladnú hygienu rúk. V prípade väčšieho znečistenia by si ľudia mali dať trus odstrániť špecializovanej firme, ktorá pri práci používa profesionálne vybavenie. Odporúča sa tiež nainštalovať bariérovú ochranu na fasádu budovy, ktorá zabráni holubom sadať na budovy.