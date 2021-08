Počas búrky sa neodporúča utekať, ale presúvať sa pomalou chôdzou

Bratislava 16. augusta (TASR) – Vysoké teploty môžu rýchlo vystriedať búrky. Počas nich je dôležité nezdržiavať sa v blízkosti kovových predmetov či neutekať hneď do bezpečia, ale, naopak, presúvať sa pomalou chôdzou. Na sociálnej sieti to pripomenulo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.







Počas búrky by tiež človek nemal nosiť predmety, ktoré ho prevyšujú, ako udicu, náradie či dáždnik. „Neskrývajte sa pod samostatne stojacim stromom, odíďte ďalej, čupnite si a skloňte hlavu," radí OS ZZS. Neodporúča sa tiež zostávať na okraji lesa, v strede je les bezpečnejší.



OS ZZS zdôrazňuje, aby človek počas búrky netelefonoval na mieste, kde je najvyšším objektom. „Nekúpte sa na otvorených vodných plochách," dodalo OS ZZS.