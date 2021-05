Ošetrovatelia z bojnickej zoo vypustili rehabilitované trio bocianov

Bojnice 10. mája (TASR) - Ošetrovatelia z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach vypustili v závere minulého týždňa do voľnej prírody tri rehabilitované bociany. Trojice vtákov, ktoré boli v zlom stave, sa ujala zoo ešte vlani. Ošetrovatelia sa o nich starali v miestnej rehabilitačnej stanici. Dostali mená Snoty, Solim a Rufaro. Informoval o tom hovorca bojnickej zoo Pavel Procner.



"Bociany mali veľmi vážne zranenia, mimo iného trojnásobnú zlomeninu krídla či nebezpečné parazity. Po ich príchode do rehabilitačnej stanice nebolo zrejmé, či sa podarí ich životy zachrániť. Vďaka svedomitému prístupu a vysokej odbornosti chovateľov sa ale stav bocianov začal zo dňa na deň zlepšovať," načrtol Procner.



Na ošetrovateľov podľa neho čakala ďalšia náročná úloha, a to prinavrátiť bocianom kondíciu, potrebnú na návrat do prírody. "Po náročných týždňoch a maximálnom úsilí sa podarilo dotiahnuť program do úspešného konca a jeho vyvrcholením bolo vypustenie bocianov do voľnej prírody," doplnil.



Všetkým trom bocianom pred samotným vypustením nainštalovali ošetrovatelia telemetrické zariadenie. To pracuje na princípe vysielača, ktorý bude monitorovať ich ďalší pohyb. Zoológovia tak budú môcť sledovať počínanie zvierat v prírode a získajú nové informácie, ktoré potrebujú k ďalšej práci. "Počas migrácie striehne na bociany viacero nebezpečenstiev. Okrem prirodzených hrozieb, ako sú dravce, choroby či výkyvy počasia, sú to najmä ľudské aktivity, ako napríklad odstrel a odchyt za účelom ich konzumácie, otravy či elektrické vedenia. Veríme však, že naše bociany sa týmto nástrahám vyhnú a prežijú svoju prvú púť na africké pláne," dodal hlavný zoológ bojnickej zoo Branislav Tám.