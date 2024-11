Oslavujeme 75. výročie prvej implantácie vnútroočnej šošovky

Aké vnútroočné šošovky sú v súčasnosti na výber?

● Jednoohniskové (monofokálne): Zaisťujú ostrý zrak na jednu vzdialenosť – buď do diaľky alebo do blízka. Implantácia týchto šošoviek je pacientom so sivým zákalom hradená z verejného zdravotného poistenia.

● Torické: Korigujú súčasný astigmatizmus. Torické šošovky môžu byť monofokálne, ale aj trifokálne alebo s predĺženou hĺbkou ostrosti.

● Asferické: Povrch sa viac podobá tvaru a optickým vlastnostiam naturálnej šošovky mladého človeka, zlepšujú napríklad videnie za horších svetelných podmienok.

● Trifokálne: Umožňujú ostré videnie do blízka, na strednú vzdialenosť (napr. monitor počítača) aj do diaľky. Pacient sa tak úplne zbaví nosenia okuliarov.

● S predĺženou hĺbkou ostrosti videnia (EDoF - Extended Deep of Focus): Umožňuje ostré videnie do diaľky aj na strednú vzdialenosť a funkčné videnie do blízka. Vďaka špeciálnej technológii je vhodná aj pre pacientov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu mať trifokálnu šošovku.

Bratislava 28. novembra (OTS) - Pred 75 rokmi došlo k prevratnému medicínskemu pokroku, ktorý dnes zachraňuje zrak miliónom ľudí. Tento vynález je výsledkom práce Sira Harolda Ridleyho, ktorý ako prvý vykonal implantáciu umelej vnútroočnej šošovky. Revolúcia spočívala v tom, že umelá šošovka nahradila prirodzenú bez toho, že by bolo nevyhnutné mať okuliare napríklad s 25 dioptriami. Operácia sivého zákalu s implantáciou vnútroočnej šošovky, ktorá spočíva v nahradení zakalenej šošovky umelou, je najčastejším chirurgickým zákrokom očí na svete a na Slovensku. Vnútroočná šošovka dokáže dnes zlepšiť videnie, odstrániť dioptrie alebo astigmatizmus.Britský oftalmológ Harold Ridley v roku 1949 v Londýne po prvýkrát odstránil pacientovi zakalenú šošovku. Neskôr úspešne implantoval VOŠ (vnútroočnú šošovku) za dúhovku. „“ opisuje vznik prvých vnútroočných šošoviek. Operácie vnútroočných šošoviek boli úspešné, ale niektoré z týchto operácií prebehli s komplikáciami. Objavili sa problémy v podobe zápalov či dislokácie, teda umiestnenie šošovky mimo optickej osi oka.Foto: Sir Harold RidleySivý zákal, známy aj ako katarakta, je dnes najčastejšou príčinou slepoty na svete, najmä v rozvojových oblastiach, kde je prístup k liečbe obmedzený. Vynález umelej hmoty vnútroočnej šošovky mal preto obrovský význam, lebo umožnil pacientom aj po odstránení vlastnej šošovky vidieť aj v neskorších fázach života. Prvá moderná operácia katarakty sa udiala už v 18. storočí v podobe extrakcie sivého zákalu. Operácia katarakty tak patrí medzi najstaršie operácie na svete. Ďalší prelomový bod bol v 20. storočí, kedy prišiel vynález mäkkých vnútroočných šošoviek.upresňuje históriu Jan Suchomel. Vďaka novému mäkkému akrylátu, ktorý je najmodernejším materiálom pre výrobu VOŠ, už nie je potrebné robiť veľký rez. Pre odstránenie zakalenej šošovky a vloženie vnútroočnej umelej šošovky stačí iba drobný otvor.vysvetľuje primár MUDr. Piovarči.V súčasnosti sa používajú umelé akrylátové vnútroočné šošovky, ktoré sa do oka implantujú zrolované. Vďaka tomu je rez, ktorým chirurgovia šošovku implantujú, skutočne minimálny. Tento postup robí celú operáciu menej invazívnou, a pacienti už nemusia zostať v nemocnici ani mať oči obviazané. Ešte v 80. rokoch trvala hospitalizácia po operácii 2 týždne a pacient musel ležať s obviazanými očami na lôžku. Zákrok sa dnes vykonáva ambulantne, takže pacient po operácii po krátkom odpočinku môže ísť domov. „“ hovorí MUDr. Piovarči. Ročne na Očnej klinike NeoVízia na Slovensku zoperujú až 5000 spokojných pacientov. Implantácia vnútroočných šošoviek sa dá vykonať aj s asistenciou femtosekundového laseru LenSx, ktorý umožňuje priebeh operácie bez použitia skalpelu. Zákrok je veľmi šetrný a rekonvalescencia veľmi rýchla. Laser LenSx sa používa na pobočke NeoVízie v Bratislave.Prémiové vnútroočné šošovky (trifokálne alebo s predĺženým ohniskom) dokážu okrem sivého zákalu korigovať aj krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. Tieto šošovky sa okrem pacientov so sivým zákalom využívajú aj u ľudí s presbyopiou v kombinácii s ďalšou očnou chybou. Presbyopia sa zvyčajne objavuje po 45. roku života. Tento stav sa prejavuje zhoršenou schopnosťou zaostriť na blízke objekty. Vďaka metóde PRELEX, pri ktorej je pôvodná očná šošovka nahradená prémiovou vnútroočnou šošovkou korigujúcou presbyopiu, je možné výrazne znížiť potrebu okuliarov. Táto technika je obzvlášť užitočná pre pacientov, ktorí trpia krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. V staršom veku sú nútení striedať okuliare na diaľku a na čítanie, alebo nosiť multifokálne šošovky. Pacienti s implantovanou umelou šošovkou sa už nemusia obávať rozvoja sivého zákalu v budúcnosti, lebo ich prirodzená šošovka bola odstránená.opisuje primár MUDr. Radovan Piovarči.Výber správnej vnútroočnej šošovky je zásadné rozhodnutie, pretože umelá šošovka zostáva v oku po zvyšok života. Jej odstránenie je potrebné len vo výnimočných prípadoch. Preto je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť s informáciami o šošovke. Z hľadiska výsledku operácie je vhodnejšie, aby prebehla v iný deň ako vyšetrenie. Vytvorí sa tak dostatočný priestor na správny výber tej najvhodnejšej šošovky. „vymenúva MUDr. Piovarči, na aké otázky sa zamerať pri diskusii s očným lekárom pred operáciou. „" dodáva primár.Sieť očných kliník NeoVízia sa stará o zrak svojich pacientov od roku 2008, kedy bola založená prvá očná klinika v Brne. V roku 2010 sa spoločnosť rozšírila na Slovensko, kde vznikla dcérska klinika NeoVízia v Bratislave. 