OSN: Pandémia koronavírusu spôsobuje zvyšovanie cien nelegálnych drog

Viedeň 7. mája (TASR) - Hraničné kontroly, karanténne opatrenia a obmedzenie premávky letov v dôsledku pandémie nového koronavírusu majú vplyv na zvyšovanie cien nelegálnych drog a zároveň je ťažšie sa k nim dostať. Uviedol to v správe zverejnenej vo štvrtok Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), píše agentúra Reuters.



Pandémia má rozličný dosah na produkciu drog, čo sa týka jednotlivých regiónov, ako aj na ich pašovanie leteckými, pozemnými či morskými cestami. Celkový trend v krajinách spojených s užívaním drog je však podľa UNODC relatívne jednotný.



"Mnohé krajiny vo všetkých regiónoch hlásili celkový nedostatok niektorých druhov drog na úrovni predaja v malom množstve, ako aj nárasty cien či zníženie čistoty drog," píše sa v správe. V dôsledku toho užívatelia drog prechádzajú na inú návykovú látku, ako napríklad z heroínu na syntetické opiáty. Stúpa aj počet ľudí, ktorí nastúpia na liečbu drogovej závislosti.



Zatiaľ čo opiáty ako heroín sa prevážajú takmer výlučne pozemnými trasami, kde môžu dodávky prerušiť zvýšené kontroly na hraniciach, kokaín sa zväčša vyváža cez more. Aktuálne zvýšenie zaistených zásielok heroínu v Indickom oceáne môže teda naznačovať, že heroín sa začal do Európy vo väčšom rozsahu posielať cez more, uviedol UNODC.



Aktuálne znížený počet letov bude mať podľa UNODC pravdepodobne "mimoriadne drastický" dosah na pašovanie syntetických drog vrátane metamfetamínu do krajín, akými sú napríklad Južná Kórea, Japonsko či Austrália.



V Afganistane, ktorý je najväčším producentom heroínu na celom svete, môže dôjsť k narušeniu zberu maku na ópium v období od marca do júna, ak zberači nebudú môcť alebo nebudú chcieť cestovať za prácou. V provinciách na západe či juhu krajiny už zaznamenali nedostatok pracovných síl, a to najmä z dôvodu uzavretia hraničných priechodov s Pakistanom.



V krajinách pestujúcich koku, ako napríklad v Kolumbii, majú zase výrobcovia kokaínu problémy so získavaním benzínu, ktorý predtým pašovali z Venezuely a ktorý je na produkciu kokaínu nevyhnutný.