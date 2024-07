OSN: Populácia dosiahne vrchol v roku 2080 - bude nás 10,3 miliardy

New York 13. júla (TASR) - Populácia Zeme dosiahne vrchol v polovici 80. rokov 20. storočia, na úrovni približne 10,3 miliardy ľudí, potom mierne klesne na stupeň oveľa nižší, než sa očakávalo pred desiatimi rokmi, uviedla Organizácia Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Podľa vo štvrtok zverejnenej správy s názvom "Svetové populačné vyhliadky do roku 2024" sa súčasný počet 8,2 miliardy ľudí počas nasledujúcich 60 rokov zvýši na toto maximum a do konca storočia klesne na 10,2 miliardy.



Počet obyvateľov sveta v roku 2100 bude o šesť percent nižší - teda o 700 miliónov ľudí menej, ako sa predpokladalo v júni 2013, vyplýva z predmetnej správy.



"Demografická situácia sa v uplynulých rokoch výrazne zmenila," povedal Li Ťün-chua, námestník generálneho tajomníka OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti.



Neočakávaný populačný vrchol podľa neho vyplýva z viacerých faktorov, medzi ktoré patrí nižšia pôrodnosť v niektorých najväčších krajinách sveta, najmä v Číne.



Podľa neho toto nižšie maximum nastane skôr, ako sa doteraz počítalo, čo je nádejné znamenie, keďže svet bojuje proti globálnemu otepľovaniu - nižší počet ľudí, ktorí majú menšiu celkovú spotrebu, by znamenal menší tlak na životné prostredie, uvádza OSN.



"Pomalší rast populácie však neodstráni potrebu znížiť priemerný vplyv pripadajúci na činnosť každého jednotlivca," povedal Li Ťün-chu.



V správe sa uvádza, že viac ako štvrtina - alebo 28 percent svetovej populácie - v súčasnosti žije v jednej zo 63 krajín alebo oblastí, kde počet obyvateľov už dosiahol svoj vrchol, vrátane Číny, Ruska, Japonska a Nemecka.



V priebehu nasledujúcich 30 rokov by sa k tejto skupine malo pripojiť takmer 50 ďalších krajín vrátane Brazílie, Iránu a Turecka. Rast populácie však bude pokračovať vo viac ako 120 krajinách aj po roku 2054. Medzi tieto krajiny patria India, Indonézia, Nigéria, Pakistan a Spojené štáty, uviedla OSN.



Celosvetový nárast priemernej dĺžky života - prerušený covidovou pandémiou - sa obnovil a v roku 2024 bude priemerná dĺžka života 73,3 roka. V roku 2054 to bude v priemere 77,4 roka, uvádza sa v správe OSN.



Svetová populácia tak bude čoraz viac "šedivieť". Koncom 70. rokov 20. storočia sa predpokladá, že počet ľudí vo veku 65 a viac rokov dosiahne 2,2 miliardy a prekoná počet ľudí mladších ako 18 rokov, predpokladá štúdia.