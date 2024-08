Osoba, ktorá zmizla pod hladinou na Kuchajde je mŕtva

Bratislava 25. augusta (TASR) - Polícia v nedeľu večer pátrala po osobe, ktorá mala skočiť do vody na bratislavskej Kuchajde a nevynoriť sa. Podarilo sa ju vypátrať bez známok života. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.



"V súvislosti s pátraním po osobe, ktorá mala skočiť do vody na Kuchajde a následne sa nevynorila, policajti tretieho bratislavského okresu v spolupráci s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru realizovali potrebné úkony za účelom jej vypátrania. Približne o 19.30 h bolo pátranie ukončené, nakoľko osobu sa podarilo vo vodnej ploche nájsť, avšak bez známok života," uviedla.



Dodala, že policajti aktuálne na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony súvisiace s uvedenou udalosťou.