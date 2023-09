AUTOM NAZRAZIL DO BICYKLA: Pri nehode sa zranilo osemročné dieťa

Kecerovce 11. septembra (TASR) - Osobné auto narazilo do bicykla, ktorý viedlo osemročné dieťa, na ceste v smere z obce Kecerovce na Vtáčkovce v okrese Košice-okolie. K nehode došlo v sobotu (9. 9.) krátko pred 12.30 h. Dieťa podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní, informovala polícia.



Auto značky Nissan Almera šoféroval 20-ročný vodič. "Na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin pred jedným z rodinných domov prešiel do protismeru a prednou časťou vozidla narazil do bicykla, ktorý v tom čase viedla maloletá osoba. Po zrážke ostala maloletá osoba s bicyklom zakliesnená pod vozidlom," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. "Po zadokumentovaní miesta udalosti bolo vo veci začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví," dodala Ivanová.