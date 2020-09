OSUSKÝ: Na Hitlerov rodný dom by nikto pamätnú tabuľu nevešal

Protesty v Bielorusku

Bratislava 30. septembra (Teraz.sk) - Novela zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému by podľa poslanca Petra Osuského (SaS) nebola potrebná, ak by samotné samosprávy dokázali kompetentne rozhodnúť o tom, ktorej osobnosti je vhodné postaviť sochu či pomenovať po nej ulicu a ktorej nie.povedal Osuský v diskusii na Tablet.tv.Reagoval tým na kauzu busty Vasiľa Biľaka, ktorú postavili v jeho rodnej obci.upozornil Osuský.“ dodal.Aby sa do budúcnosti takýmto problémom predišlo, parlament rokuje o novele zákona.povedal Osuský na margo novely, ktorá je aktuálne v druhom čítaní.Dodal, že žiadny menný zoznamosobností prílohou zákona nebude.povedal.Každý človek si podľa neho píše svoj životný príbeh po celý život.konštatoval Osuský.V debate komentoval aj aktuálne dianie v Bielorusku, kde už takmer dva mesiace prebiehajú protesty proti zmanipulovaným voľbám prezidenta.poznamenal Osuský.“ dodal.Možných modelov vývoja je podľa neho viac, od udržania sa Lukašenka pri moci až po rôzne scenáre zmeny.poznamenal Osuský.Samotný Aleksandr Lukašenko sa podľa neho bude snažiť naťahovať čas, aby sa davy protestujúcich postupne unavili.odhadol Osuský.