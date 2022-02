OSUSKÝ: Rusko podporuje územné spory v štátoch, ktoré chcú ísť do NATO

Bratislava 23. Februára (Teraz.sk) – Rusko systematicky podporuje vznik teritoriálnych sporov v štátoch, ktoré by potenciálne mohli mať záujem o vstup do NATO. V diskusii na TASR TV to povedal poslanec SaS Peter Osuský.konštatoval Osuský.Ak má teda Gruzínsko teritoriálny spor ohľadom Južného Osetska, Moldavsko v prípade Transdnesterska či Ukrajina v regiónoch Donecka a Luhanska, je možnosť budúceho vstupu týchto štátov do NATO automaticky spochybnená.tvrdí Osuský.Zároveň dodáva, že by sa samotní členovia NATO mali zamyslieť nad tým, či je pravidlo o vstupe nových štátov len v prípade, že nemajú žiadne územné spory absolútne, alebo je ho možné v konkrétnom prípade prelomiť.konštatoval poslanec na margo oficiálneho uznania Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky Ruskom. Zároveň tým podľa neho Rusko definitívne ukázalo, že doterajšia rétorika, podľa ktorej išlo o samostatné separatistické územia riadené miestnymi ľuďmi, bola nepravdivá.vyhlásil Osuský.Pre samotných obyvateľov separatistických území sa podľa neho v praxi veľa vecí meniť nebude.pripomenul poslanec.Zároveň tvrdí, že Rusko nemá právo blokovať rozhodnutie iného štátu, ak sa chce uchádzať o vstup do NATO.povedal Osuský.Prípadnú budúcnosť Ukrajiny v NATO bude podľa neho determinovať viacero faktorov, primárne vôľa samotnej Ukrajiny vstúpiť do Aliancie a následne ochota členských štátov ju po splnení určitých podmienok do NATO prijať.Osuský v debate apeloval na súdržnosť a jednotu štátov NATO. Pripomenul, že demokratický svet na mníchovských rokovaniach v roku 1938 obetoval v mene zachovania mieru územnú celistvosť Československa.vyhlásil poslanec.Za príspevok SaS k riešeniu problému považuje Osuský najmä aktivitu jej nominanta Ivana Korčoka na poste ministra zahraničných vecí.konštatoval.Tvrdenie lídra SaS Richarda Sulíka, podľa ktorého protiruské sankcie škodia aj viacerým našim podnikom, má podľa Osuského ekonomické opodstatnenie, ale neznamená, že sa sankcie majú rušiť.uzavrel Osuský.