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Osy a sršne sú aktívne aj na jeseň, pred zimou sú agresívnejšie
Pre zdravého človeka predstavuje jedno bodnutie nepríjemnú bolesť a opuch.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Osy a sršne sú pred zimou agresívnejšie. Otepľovanie klímy navyše predlžuje obdobie ich aktivity, čo u ľudí predlžuje čas, keď im hrozí bodnutie. Odborníci varujú najmä osoby s alergiou, aby nezabúdali na prvú pomoc v podobe podania adrenalínu.
„Počas leta osie a sršnie kolónie fungujú ako hodinky. Robotnice sa starajú o potomstvo a kŕmia ho bielkovinami, pričom za odmenu dostávajú od lariev sladký sekrét. Na jeseň sa však cyklus končí. Kráľovná prestáva klásť vajíčka a hynie, hniezdo sa rozpadá a tisíce robotníc strácajú svoju doterajšiu úlohu aj zdroj potravy. Začínajú byť vyhladované, hľadajú cukry a sú extrémne podráždené,“ vysvetlil entomológ Adrián Purkart z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Svoju úlohu zohráva aj príprava oplodnených samičiek na prezimovanie. Hľadajú úkryty na tmavých a chránených miestach, napríklad pod náhrobnými doskami, v dutinách stromov, v prasklinách muriva alebo pod starým lístím. Pri jarnom alebo jesennom upratovaní tak človek veľmi ľahko naruší ich priestor, čo môže vyvolať obrannú reakciu hmyzu. Dlhé a teplé jesene spojené s globálnym otepľovaním zároveň predlžujú životný cyklus hmyzu až do neskorej jesene.
Pre zdravého človeka predstavuje jedno bodnutie nepríjemnú bolesť a opuch. Pre alergika však môže znamenať bezprostredné ohrozenie života. Anafylaxia je ťažká a rýchlo nastupujúca celková alergická reakcia, ktorá môže viesť k zlyhaniu dýchania a obehového systému. „Príznaky sa často rozvíjajú už počas niekoľkých minút po bodnutí. Začína sa to svrbením dlaní, chodidiel či výsevom žihľavky, no rýchlo sa pridružuje opuch pier, jazyka, sťažené dýchanie, pokles tlaku krvi, závraty až strata vedomia,“ upozornil prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.
Prvou a najdôležitejšou liečbou pri anafylaxii je okamžité podanie adrenalínu. Ten pomáha stabilizovať krvný tlak, uvoľniť dýchacie cesty, a tým zabraňuje osudovému kolapsu organizmu. Hneď po jeho aplikácii je nevyhnutné okamžite privolať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155 alebo 112 a informovať operátora o anafylaktickej reakcii. Pacient by mal po bodnutí zostať v pokoji, ideálne v polosede pri ťažkostiach s dýchaním, prípadne v ľahu so zdvihnutými nohami pri pocite na odpadnutie. Keďže anafylaxia môže mať aj dvojfázový priebeh a príznaky sa môžu po čase vrátiť, každý človek po podaní adrenalínu musí absolvovať lekárske vyšetrenie a zostať pod odborným dohľadom.
„Počas leta osie a sršnie kolónie fungujú ako hodinky. Robotnice sa starajú o potomstvo a kŕmia ho bielkovinami, pričom za odmenu dostávajú od lariev sladký sekrét. Na jeseň sa však cyklus končí. Kráľovná prestáva klásť vajíčka a hynie, hniezdo sa rozpadá a tisíce robotníc strácajú svoju doterajšiu úlohu aj zdroj potravy. Začínajú byť vyhladované, hľadajú cukry a sú extrémne podráždené,“ vysvetlil entomológ Adrián Purkart z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Svoju úlohu zohráva aj príprava oplodnených samičiek na prezimovanie. Hľadajú úkryty na tmavých a chránených miestach, napríklad pod náhrobnými doskami, v dutinách stromov, v prasklinách muriva alebo pod starým lístím. Pri jarnom alebo jesennom upratovaní tak človek veľmi ľahko naruší ich priestor, čo môže vyvolať obrannú reakciu hmyzu. Dlhé a teplé jesene spojené s globálnym otepľovaním zároveň predlžujú životný cyklus hmyzu až do neskorej jesene.
Pre zdravého človeka predstavuje jedno bodnutie nepríjemnú bolesť a opuch. Pre alergika však môže znamenať bezprostredné ohrozenie života. Anafylaxia je ťažká a rýchlo nastupujúca celková alergická reakcia, ktorá môže viesť k zlyhaniu dýchania a obehového systému. „Príznaky sa často rozvíjajú už počas niekoľkých minút po bodnutí. Začína sa to svrbením dlaní, chodidiel či výsevom žihľavky, no rýchlo sa pridružuje opuch pier, jazyka, sťažené dýchanie, pokles tlaku krvi, závraty až strata vedomia,“ upozornil prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.
Prvou a najdôležitejšou liečbou pri anafylaxii je okamžité podanie adrenalínu. Ten pomáha stabilizovať krvný tlak, uvoľniť dýchacie cesty, a tým zabraňuje osudovému kolapsu organizmu. Hneď po jeho aplikácii je nevyhnutné okamžite privolať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155 alebo 112 a informovať operátora o anafylaktickej reakcii. Pacient by mal po bodnutí zostať v pokoji, ideálne v polosede pri ťažkostiach s dýchaním, prípadne v ľahu so zdvihnutými nohami pri pocite na odpadnutie. Keďže anafylaxia môže mať aj dvojfázový priebeh a príznaky sa môžu po čase vrátiť, každý človek po podaní adrenalínu musí absolvovať lekárske vyšetrenie a zostať pod odborným dohľadom.