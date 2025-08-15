< sekcia Import
VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?
Aktuálna vlna horúčav je v poradí štvrtou, ktorú sme zažili počas tohtoročného leta.
Autor Teraz.sk
Bratislava 15. augusta (Teraz.sk) - V priebehu tejto vlny horúčav dosiahli včera na Slovensku maximálne teploty aj 36 °C. "V piatok to môže byť miestami ešte o nejaký stupeň viac," hovorí klimatológ Pavel Matejovič.
Klimatológ vysvetľuje, že teplý charakter počasia je spôsobený rozsiahlym komplexom vysokého tlaku vzduchu, ktorý sa rozprestiera nad vnútrozemím európskeho kontinentu. Po jeho zadnej strane k nám prúdi od juhozápadu teplý, pôvodom tropický vzduch.
Veľmi teplé počasie by malo podľa neho pretrvávať do nedele, kedy by naším územím mal prejsť studený front. "Po jeho prechode by k nám mal začať od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch, pričom by sa malo ochladiť o 5 až 10 °C. So studeným frontom budú spojené aj atmosférické zrážky, ktoré by však nemali byť veľmi výdatné," vysvetľuje Matejovič. Lokálne sa teda môžu vyskytnúť aj búrky.
"Po prechode studeného frontu sa od severozápadu rýchlo rozšíri výbežok tlakovej výše a ustálené počasie by malo pokračovať aj v prvej polovici budúceho týždňa s maximálnymi teplotami do 30 °C, na juhu Slovenska to môže byť miestami aj o nejaký stupeň viac," hovorí Matejovič. Teda úmorné horúčavy by sa mali v každom prípade v budúcom týždni skončiť.
Posledná augustová dekáda je zatiaľ otvorená, prognostické modely sa v predpovediach rozchádzajú. "Na konci prázdnin bude počasie zrejme premenlivejšie," dodáva na záver klimatológ.
Podrobnejšiu predpoveď nájdete TU.
SOBOTA 16. 8. 2025
Jasno až polojasno. V priebehu popoludnia ojedinele búrky.
Minimálna teplota: 15 °C až 23 °C
Maximálna teplota: 30 °C až 37 °C
J vietor až 15 až 40 km/h
NEDEĽA 17. 8. 2025
Jasno až polojasno. V priebehu dňa ojedinele prehánky alebo aj búrky.
Minimálna teplota: 12 °C až 19 °C
Maximálna teplota: 25 °C až 31 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PONDELOK 18. 8. 2025
Jasno až polooblačno.
Minimálna teplota: 12 °C až 18 °C
Maximálna teplota: 20 °C až 27 °C
JZ vietor až 15 až 30 km/h
UTOROK 19. 8. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 13 °C až 19 °C
Maximálna teplota: 22 °C až 27 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
STREDA 20. 8. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 14 °C až 20 °C
Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
ŠTVRTOK 21. 8. 2025
Jasno až polojasno. V priebehu dňa postupne pribúdanie oblačnosti a na viacerých miestach búrky.
Minimálna teplota: 12 °C až 20 °C
Maximálna teplota: 24 °C až 30 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
PIATOK 22. 8. 2025
Jasno až polojasno.
Minimálna teplota: 12 °C až 18 °C
Maximálna teplota: 15 °C až 22 °C
J vietor až 15 až 30 km/h
zdroj: imeteo.sk
