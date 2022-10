Otrava hubami môže zapríčiniť aj trvalé poškodenie orgánov

Muchotrávka zelená Foto: TASR/Pavol Remias

Košice 6. októbra (TASR) - Otrava hubami môže zapríčiniť trvalé poškodenie orgánov, v najhoršom prípade aj smrť. Upozorňuje na to lekár Internej kliniky Nemocnice Agel Košice-Šaca Martin Vrško. Otrava hubami môže mať rôzne prejavy v rôznej časovej nadväznosti na ich konzumáciu. Za jednu z najdôležitejších zásad preto považuje konať čo najrýchlejšie a pri akýchkoľvek ťažkostiach po konzumácii húb radšej čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.Otravy jedovatými hubami si vždy vyžadujú hospitalizáciu. Najväčším nedostatkom podľa jeho slov je, že na žiadnu z nich neexistuje protijed.povedal s tým, že otrava hubami je najnebezpečnejšia najmä pre deti, ale aj pre starších ľudí či ľudí s ochorením pečene alebo obličiek.Jednu z najzávažnejších otráv spôsobuje smrteľne jedovatá muchotrávka zelená, ktorá svojím vzhľadom pripomína iné jedlé huby - bedľu alebo plávku. Otrava ňou sa začína prejavovať po šiestich až 24 hodinách po požití pocitom nevoľnosti, prudkým zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami. Dôsledkom je ťažká dehydratácia.spresnil s tým, že môže dôjsť k ich trvalému poškodeniu. Tento typ otravy však môže byť aj smrteľný, čo sa podľa Vrška stáva priemerne v 40 až 50 percentách prípadov.Do dvoch hodín sa objavujú príznaky po konzumácii napríklad muchotrávky červenej alebo tigrovanej. Ide hlavne o suchosť v ústach, červeň v tvári, búšenie srdca, pocit tepla, stavy dezorientácie a nepokoj. Otrava vláknicami sa prejavuje slinením, slzením a zvracaním a otrava hnojníkom zas môže pripomínať pocit opitosti.Problém môžu spôsobiť aj jedlé huby, ako pečiarky, plávky a rýdziky, ktoré nesprávnym skladovaním nahnijú. Otráviť organizmus tiež možno ich nedostatočnou tepelnou úpravou. Príznaky nastupujú do dvoch až štyroch hodín po konzumácii, formou zvracania, bolestí brucha a hnačky. Väčšinou spontánne ustúpia do dvoch dní. Dôležitý je pri nich dostatočný príjem tekutín a diéta.Vrško zdôraznil, že je veľmi podstatné snažiť sa zistiť, o akú hubu išlo, čím sa zvýši šanca na vyliečenie a eliminujú sa možné následky. "Ideálne je, keď pacient presne opíše, ako huba vyzerala, prinesie so sebou do nemocnice zvyšky jedla s obsahom požitej huby, prípadne pristupujeme k vyšetreniu zvratkov alebo moču," dodal.