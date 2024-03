Ötziho tetovania vznikli prepichovaním kože špicatým predmetom

Bolzano 31. marca - (TASR) - Mnohé tetovania ľadového muža Ötziho vznikli prepichovaním kože špicatým predmetom a nie narezaním kože, ako doteraz predpokladali niektorí vedci. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v European Journal of Archeology. TASR informuje podľa webu Live Science.



Ötzi zomrel v Alpách pred asi 5300 rokmi. Jeho telo zostalo mumifikované v ľadovci až do roku 1991, keď ho náhodne v Alpách objavili turisti neďaleko hranice Talianska a Rakúska. Vedecké štúdie odvtedy odhalili mnoho z jeho života, vrátane nástrojov, zbraní, oblečenia, genetickej výbavy či samotnej príčiny smrti.



Na jeho tele objavili 61 tetovaní, o ktorých sa doteraz predpokladalo, že vznikli narezaním kože a vtieraním sadzí do rezu. Podľa odborníka na staroveké tetovanie a autora najnovšej štúdie Aarona Deter-Wolfa z Tennessee "sú skôr ručne pichané, ako rezané alebo vytvorené iným štýlom." Pod ručným pichaním je myslené prepichnutie kože šidlom alebo ihlou, čo je technológia podobná moderným tetovacím strojom.



V novej štúdii sa porovnávali Ötziho tetovania s tetovaniami vytvorenými v rámci štúdie z roku 2022. V nej sa použilo viacero predmoderných techník tetovania - ručné bodnutia, poklepávanie paličkou na ostrý predmet či podkožné tetovania, pri ktorom sa koža "zošíva“ pigmentovanou niťou. Všetky tieto spôsoby použil na vlastnej nohe Danny Riday z Nového Zélandu.



Porovnanie ukázalo, že "žiadne z Ötziho tetovaní nebolo vytvorené z rezov, ktoré vytvárajú úzke línie na koncoch, kde hojaca koža sťahuje rez", povedal Deter-Wolf. Ötziho tetovanie sa zhodovalo s "ručne pichaným" tetovaním. Tvar "ručne vpichnutých" tetovacích línií závisí na tvare a materiáli použitého hrotu. V Ötziho prípade to bolo pravdepodobne šidlo. Podľa tejto teórie tiež mohli byť mnohé tetovacie šidlá nájdené na archeologických náleziskách doteraz nesprávne klasifikované ako iné bežné nástroje našich predkov.