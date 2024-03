Ovládate slovenčinu? Je to mimo niečoho alebo mimo niečo?

Bratislava 29. marca (TASR) - Predložka mimo vyjadruje, že je niečo vyňaté z nejakého miesta, času, deja, stavu.



Správne je vždy viazaná s genitívom (pádová otázka - (z) koho? (z) čoho?). To znamená, že je to mimo niečoho. Napríklad: Návrh je mimo zákona. Nešťastie sa stalo mimo pracovného času. Parkovacie miesta sú mimo mesta.



Často je nesprávne použitá väzba s akuzatívom (pádová otázka - koho? čoho?) - mimo niečo, tá však nie je správna. Vo vyššie uvedených príkladoch by boli nesprávne väzby nasledovné: Návrh je mimo zákon. Nešťastie sa stalo mimo pracovný čas. Parkovacie miesta sú mimo mesto.



Súčasne zvykne byť predložka mimo používaná nesprávne vo význame "okrem". Vtedy máme použiť priamo predložku okrem. Napríklad: okrem mňa, nie mimo mňa; okrem áut, nie mimo áut; okrem pracovných dní, nie mimo pracovných dní.