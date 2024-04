OVLÁDATE SLOVENČINU?: Kedy používame spojku nakoľko?

Bratislava 3. apríla (TASR) - Knižná spojka nakoľko je prípustná v troch prípadoch.







Touto spojkou vyjadrujeme:







1. Otázku týkajúcu sa miery: Nakoľko si o tom presvedčený? Nakoľko je tá žiadosť oprávnená?







2. Situáciu, keď spojka nakoľko uvádza príslovkovú vetu miery: Každý prispel, nakoľko to bolo možné. Moje výsledky budú také, nakoľko sa budem snažiť.







3. Príslovkovú vetu zreteľa: Nakoľko si spomínam, o ničom takom sme nehovorili. Nakoľko si pamätám, nič také som nevidela.







Naopak, spojka nakoľko je nesprávne použitá pri uvádzaní príčinnej vety. Vtedy používame iné spojky - keďže, pretože, lebo.



Nesprávne: Neprišiel do práce, nakoľko bol chorý. Nakoľko som zostala stáť na križovatke, zmeškala som diskusiu. Neurobím to, nakoľko o tom nie som presvedčený.



Správne: Neprišiel do práce, keďže bol chorý. Pretože som zostala stáť na križovatke, zmeškala som diskusiu. Neurobím to, lebo o tom nie som presvedčený.