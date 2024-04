Ovládate slovenčinu? Kedy používame časticu snáď?

V praxi to má vyzerať takto:



Nesprávne: Snáď prídeš na to, čo si spravil zle.



Správne: Azda prídeš na to, čo si spravil zle.



Nesprávne: Snáď sa to skončí dobre.



Správne: Hádam sa to skončí dobre.



Nesprávne: Myslel som si, že by som snáď mohol pomôcť.



Správne: Myslel som si, že by som možno mohol pomôcť.



Nesprávne: Snáď si si myslel, že na to neprídem?



Správne: Vari si si myslel, že na to neprídem?



Nesprávne: Snáď si sa už rozhodla?



Správne: Nebodaj si sa už rozhodla?



Bratislava 22. apríla (TASR) - Častice sú neplnovýznamové neohybné slová, ktorými vyjadrujeme svoj osobný postoj k tomu, o čom hovoríme. Častica snáď patrí medzi hodnotiace častice, podobne ako iste, ledva, možno...Avšak Krátky slovník slovenského jazyka ju uvádza ako menej vhodnú, ako čechizmus. Odporúča radšej používať výrazy ako azda, hádam, možno, vari, nebodaj.