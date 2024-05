Ovládate slovenčinu? Orgoňová: Svokra je terč používaný pri streľbe

UPOZORNENIE: Rozhovor s Oľgou Orgoňovou uverejní TASR v nedeľu 26. mája.

Bratislava 25. mája (TASR) - Policajné profesionalizmy majú často aj humornú rovinu. Napríklad výraz "svokra" označuje druh terča používaného pri nácviku streľby, konštatovala v rozhovore pre Teraz.sk autorka Slovníka policajných profesionalizmov Oľga Orgoňová z Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.Profesionalizmy sú podľa nej zväčša neformálne výrazy používané v ústnej komunikácii s kolegami v práci. "vysvetlila.Slovník policajných profesionalizmov zaznamenal podľa nej viacero podôb humornosti. Niektoré slová vyvolávajú pobavenie tým, že ich znenie vyvoláva falošné očakávanie kvôli podobnému výrazu v civilnej reči, kde má celkom iný význam. "poznamenala pedagogička.Spoznaním reči policajtov majú podľa nej ľudia šancu lepšie porozumieť aj im samotným, ich správaniu a ich práci. Na otázku, či si v tomto prostredí vie predstaviť používaniereči, ktorú z dôvodu inkluzivity presadzujú do jazyka niektoré spoločenstvá, odpovedala, že v policajnom prostredí takéto tendencie nezaznamenala.konštatovala Orgoňová.Neprekvapilo by ju, ak by niektoré spoločenstvá vo svojich názorových "z ideových dôvodov nepoužívali termínči", ale hovorili by oalebo, ale prerábanie reči samotných policajtov zvonku by podľa nej nemalo zmysel. "povedala Orgoňová.Napríklad príslušníci mestskej polície sa označujú ako", príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky akoalebo pyrotechnici". "uzavrela Orgoňová.