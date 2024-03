Ovládate slovenčinu? Takto sa používa keď a kedy

Bratislava 1. marca (TASR) - Zámeno kedy často používame nesprávne vtedy, keď máme namiesto toho použiť spojku keď.



Nesprávne je príslovka kedy používaná pri uvádzaní príslovkovej vety s časovým významom - vtedy je správne použiť spojku keď. Napríklad: V deň, kedy pršalo. Správne: V deň, keď pršalo.



Kedy je opytovacia príslovka, zameraná na časový úsek či bod, a používame ju v otázkach ako: Kedy sa to skončí? Kedy si prišiel? Taktiež vtedy, keď ňou uvádzame predmetovú vetu s časovým významom - Nepoznám mieru, kedy prestať. Zisťujem, kedy sa to stalo.



Podraďovaciu spojku keď používame pri uvádzaní vedľajšej vety - Je dobré, keď sa to naučíš. Ak ňou uvádzame vedľajšiu vetu príslovkovú časovú - Odišiel, keď sa zotmelo. Alebo príslovkovú podmienkovú - Dostaneš trest, keď sa budeš takto správať. Pri uvádzaní prívlastkovej vety s časovým významom - Veci sa zmenili, keď jej zomrel manžel. Rovnako aj pri vedľajšej vete príslovkovej príčinnej - Neprišla na stretnutie, keď ochorela.