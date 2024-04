OVLÁDATE SLOVENČINU?V tomto prípade píšeme ypsilon pri ony, samy, rady

Bratislava 1. apríla (TASR) - Nominatív plurálu sa nepíše vždy len s jotou, v niektorých prípadoch je nevyhnutné použiť ypsilon.



Mäkké "i" píšeme v nominatíve množného čísla iba pri mužských životných menách.



Tvrdé "y" zas v nominatíve množného čísla pri ženskom rode, strednom rode aj neživotnom mužskom rode.



On (v neživotnom rode), ona a ono, sám (v neživotnom rode), sama a samo, rád (v neživotnom rode), rada a rado budeme teda písať s ypsilonom. Ak ide o zmiešanú skupinu (v ktorej je napríklad prítomný mužský aj ženský rod), použijeme mužský tvar s jotou.



Napríklad: Kolegyne hovorili, že ony by nikdy tak nekonali. Ženy to zvládli samy. Na výlet by sa rady pridali aj sestry. Deti majú rady sladkosti. Pre deti je dôležité, aby niečo dokázali aj samy. Ony - deti - si s tým poradia, ak im dáme priestor. Stromy na sídliskách - to ony zmierňujú horúčavy. Sídliská si samy musia zohnať financie.