OZ Malíček: Zdravotné komplikácie sú u predčasniatok 10-krát častejšie

Bratislava 17. novembra (TASR) - Predčasný pôrod predstavuje veľké riziká. Zdravotné komplikácie sú u predčasne narodených detí desaťkrát častejšie ako u donosených novorodencov. Upozornilo na to občianske združenie Malíček pri príležitosti nedeľňajšieho Svetového dňa predčasne narodených detí.



"Predčasný pôrod znamená veľké riziká a na svet prichádzajú každoročne krehké bábätká, ktoré bojujú o zdravie a budúcnosť. Ich cesta do náručia rodičov býva dlhá a náročná. Naše združenie preto podporuje rodičov počas hospitalizácie, materiálne pomáha nemocniciam a realizuje projekty, ktoré zlepšujú podmienky pre tieto bábätká 'do dlane' a ich rodiny," skonštatovala predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová.



Združenie pripravilo k Svetovému dňu predčasne narodených detí viaceré aktivity. Ide napríklad o výzvu #NašeSrdciaSúPurpurové, v rámci ktorej sa podporovatelia obliekajú do purpurových odtieňov a zdieľajú svoje fotografie na sociálnych sieťach, odovzdávanie ocenení Purpurové srdce či jesenné vydanie časopisu Malíček venované tejto príležitosti. Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí budú tiež viaceré dominanty nasvietené na purpurovo.