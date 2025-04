Ozempic a Wegovy. Skutočná revolúcia alebo nebezpečný experiment?

Pozrite si video s Johannom Harim

Bratislava 30. apríla (OTS) - Zázračné lieky je provokatívna, hlboká a miestami znepokojivá kniha o nových liekoch proti obezite. Autor Johann Hari nenabáda na paniku, ani slepo neoslavuje tieto lieky. Ukazuje však, že každá „zázračná tabletka“ má svoju cenu – a že cesta k skutočnému zdraviu je oveľa zložitejšia, než len schudnúť.Foto: IKARAutor bestsellerov Strata spojenia a Ukradnutá pozornosť ponúka objavný pohľad na nové lieky, ktoré menia spôsob chudnutia, ako ho poznáme. Zázračné lieky prechádzajú od autorovej osobnej skúsenosti s Ozempicom až po schopnosť vyliečiť nefunkčný vzťah našej spoločnosti k jedlu, hmotnosti a nášmu telu.V januári 2023 si Johann Hari začal raz týždenne pichať injekciu Ozempicu, ktorý spôsobuje výrazný úbytok hmotnosti. Zatiaľ čo približne 80 % diét zlyháva, niekto, kto tento liek užíva, stratí za šesť mesiacov až štvrtinu svojej telesnej hmotnosti.Môže byť tento a podobné lieky naozaj také dobré, ako sa zdá? Sú zázračným riešením alebo je to len lákavý trik?Hľadanie odpovedí na tieto otázky zaviedlo autora na Island, do Minneapolisu či Tokia a k rozhovorom s poprednými svetovými odborníkmi na dané témy. Avšak zistil, že s obrovskými výhodami sa spája dvanásť významných potenciálnych rizík.Zistil tiež, že tieto lieky radikálne spochybňujú to, čo si myslíme, že vieme o hanbe, sile vôle a liečení. Čo odhaľujú o podstate obezity?Aké psychologické problémy sa začnú objavovať, keď sa náhle narušia naše stravovacie návyky?Sú tieto lieky oslobodením alebo ďalším symptómom nášho hlboko dysfunkčného vzťahu k jedlu? Zázračné lieky nie je kniha len o medicíne. Je aj o tom, ako spoločnosť definuje krásu, zdravie a hodnotu človeka – a čo sme ochotní podstúpiť, aby sme týmto ideálom vyhoveli.Ak chcete pochopiť, čo sa v súčasnosti deje na križovatke vedy, estetiky a farmaceutického priemyslu, táto kniha by nemala chýbať vo vašej knižnici.