Školskí odborári považujú stabilizačné odmeny za diskriminačné

Bratislava 9. novembra (TASR) - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku považuje za diskriminačné, že stabilizačná odmena na pedagogického a odborného zamestnanca nebude poskytnutá pre všetkých. TASR o tom informoval predseda školských odborárov Pavel Ondek s tým, že finančné prostriedky budú poskytnuté z úrovne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR iba základným, stredným, cirkevným a súkromným školám a školským zariadeniam, ktoré zriaďujú okresné úrady v sídle kraja.



"Finančné prostriedky nebudú poskytnuté vysokým školám, materským školám, základným umeleckým školám, jazykovým školám, školským klubom detí, centrám voľného času a internátom, ktoré zriaďujú vyššie územné celky, obce, cirkev a súkromní zriaďovatelia," konkretizoval Ondek. Poukázal na to, že stabilizačná odmena na pedagogického a odborného zamestnanca má dosiahnuť 200 eur a vyplatená má byť pred Vianocami.



Ondek tvrdí, že je to diskriminačné. "Ministerstvo školstva je ministerstvom pre všetky typy škôl a školských zariadení v riadení, ale nie vo financovaní, a tu je problém," povedal. Školskí odborári dlhodobo žiadajú ministerstvo školstva o zákonnú zmenu tak, aby osobné náklady pre zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských klubov detí, centier voľného času a internátov prešli z úrovne vyšších územných celkov, miest a obcí z takzvaných originálnych kompetencií na ministerstvo školstva do prenesených kompetencií tak, ako sú financované základné a stredné školy.



OZPŠaV na Slovensku požiadal predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera, aby oslovil primátorov a starostov za účelom riešenia problému vyplatenia stabilizačnej odmeny aj pedagogickým a odborným zamestnancom materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských klubov detí, centier voľného času a internátov. Vedenie ZMOS sa stabilizačnými odmenami bude podľa slov Ondeka zaoberať na najbližšom zasadnutí v novembri.



Ako TASR potvrdil odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva, cieľom odmeny je stabilizovať zamestnancov v regionálnom školstve a ohodnotiť ich prácu v súvislosti s náročným pandemickým obdobím. O výške odmeny rozhoduje riaditeľ školy. Zároveň rezort školstva potvrdil, že finančné prostriedky neboli poskytnuté na pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení (školských klubov detí, centier voľného času, internátov), ktoré zriaďujú obce, vyššie územné celky, cirkevní a súkromní zriaďovatelia.



Učitelia v rámci preneseného výkonu, teda učitelia základných, stredných a špeciálnych škôl majú dostať v decembri aj 100-eurové odmeny. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva poznamenal, že odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021, na tento zámer sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške viac ako 11 miliónov eur. Podľa Ondeka odmeny pôjdu aj pre nepedagogických zamestnancov.