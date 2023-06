P. Faško: Na Slovensku sa začala od pondelka prvá vlna horúčav

Bratislava 22. júna (TASR) - Na Slovensku sa začala od pondelka (19. 6.) prvá vlna horúčav. Mierne ochladenie od západu by sa malo prejaviť na konci pracovného týždňa a v priebehu víkendu. Pre TASR to uviedol klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško.



Tohtoročné prvé výraznejšie oteplenie zaznamenali na Slovensku o niečo neskôr ako obvykle. "V niektorých rokoch boli zaznamenané u nás vlny horúčav už aj v máji. Aktuálna vlna horúčav je zaujímavá tým, že nasleduje pomerne rýchlo po dlhšom období s prevažne podpriemernou teplotou vzduchu," skonštatoval Faško.



Vlna horúčav podľa neho vznikla v čase letného slnovratu. "To znamená, že v týchto dňoch, v našich zemepisných šírkach, je Slnko nad obzorom približne 16 hodín. Toto pri slnečnom počasí výrazne podporuje prehrievanie zemského povrchu," priblížil Faško.



Klimatológ Milan Lapin vysvetlil, že podmienkou na vlnu horúčav je aspoň päť dní za sebou s maximálnou teplotou 30 stupňov Celzia a viac na niektorej meteorologickej stanici, pričom niekde dosiahne maximum teploty 35 stupňov a viac aspoň jeden deň. "Druhým kritériom je denný priemer teploty vzduchu 23 stupňov a viac počas piatich dní za sebou aspoň na jednej meteorologickej stanici, pričom niekde dosiahne denný priemer teploty vzduchu 27 stupňov Celzia a viac aspoň jeden deň," podotkol.



V pondelok zaznamenali niektoré stanice tropické hodnoty teploty. Najteplejšie bolo v ten deň na Záhorí, v Kuchyni, Senici, Dudinciach, Mužli, na bratislavskom letisku. V utorok (20. 6.) bolo ešte teplejšie. V Moravskom Svätom Jáne, Slovenskom Grobe, Hurbanove, Mužli, Senici, v Gabčíkove bolo 32 stupňov a viac, povedal Faško. Obaja klimatológovia poukázali aj na prvú tropickú noc tohto roka, ktorá sa vyskytla z utorka na stredu (21. 6.). Teplota na niektorých meteorologických staniciach neklesla pod 20 stupňov Celzia.



Lapin priblížil, že v minulom roku boli na juhozápade Slovenska štyri vlny horúčav a na juhovýchode päť. Pred rokom 1990 boli podľa neho na Slovensku vlny horúčav pomerne zriedkavé.