P. Máťoš: Stav zdravotníctva v Trenčianskom kraji je alarmujúci

Trenčín 17. októbra (TASR) – Aktuálny viceprimátor mesta Považská Bystrica Peter Máťoš kandiduje na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s podporou širokej koalície KDH, SaS, OKS, DV - umiernení, PS, ODS, SPOLU, Šanca. V prípade zvolenia by v prvom rade riešil alarmujúci stav zdravotníctva v kraji a stredné odborné školstvo. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja by chcel priblížil ľuďom v regiónoch. Dôraz by kládol aj na rozhýbanie sa štátu pri rekonštrukcii cesty R2 z Trenčína do Prievidze. Rozhovor s Petrom Máťošom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu samosprávneho kraja a budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?-





Roky vnímam veľký problém vo fungovaní našej župy, ktorá sa stáva nástrojom mediálnej propagandy a dôležité problémy ostávajú v úzadí. Je síce pekné, že sa chválime zelenou župou, no treba si uvedomiť, že občasná kúpa elektromobilov nerobí našu župu zelenou, najmä ak po cestách jazdia stovky spaľovacích autobusov, ktoré si župa objednáva. Je pekné, že sme po deviatich rokoch otvorili centrum diagnostiky v Považskej Bystrici, no magnetickú rezonanciu v nej do dnešného dňa nenájdete, a to najmä ak sme na chvoste dostupnosti magnetickej rezonancie zo všetkých krajov. Zdravotná starostlivosť je zo všetkých krajov najnedostupnejšia a každým rokom sa to zhoršuje. Občania nášho kraja sa každým rokom dostávajú do horšej situácie. Som rád, že moju kandidatúru podporilo veľké množstvo politických strán (KDH, SaS, OKS, DV-umiernení, PS, ODS, SPOLU, Šanca), no dôležitá teraz nie je podpora politickej strany, ale dobrá vôľa ľudí okolo mňa.





-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



K pozitívam môžeme priradiť dostupnosť najmä okresov na Považí k dopravnej infraštruktúre a rovnako aj záujem investorov o investovanie v našom kraji. Odvrátená minca je dostupnosť na hornú Nitru, ktorá je roky neriešený problém. V poslednom období sledujeme redukciu spojov verejnej hromadnej dopravy, ktorá stavu na hornej Nitre neprospieva. Najdôležitejšia výzva je konečne rozhýbať štát, aby spustil výstavbu rýchlostnej cesty R2 v smere od Trenčína do Prievidze.





-Akým problémom aktuálne kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať? Aké sú vaše priority?-



Absolútne alarmujúci stav je v našom zdravotníctve. Okamžite potrebujeme motivovať lekárov a zdravotných pracovníkov, aby zostali pracovať v našich zariadeniach. Rovnako je našou prioritou postupne vytvárať ambulancie pre začínajúcich lekárov po vzore iných krajov. Ďalším naším hlavným cieľom je priblížiť úrad župana k ľuďom, vytvoriť centrá prvého kontaktu v okresných mestách. Treba tiež zefektívniť stredné odborné školstvo a zdravotné školy v našom kraji. Formou štipendií chceme zatraktívniť stredné odborné školstvo a ako benefit pre končiacich študentov bude vodičské oprávnenie za výhodných podmienok.





-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?



Samozrejme, nekandidujem ako solitér, ale s tímom, ktorý má rovnaké ciele a priority. Dovolím si zdôrazniť, že nechcem byť županom len pre prestíž a doplnenie si funkcie za meno. Župan nemôže sedieť v národnej rade a župu nechať na riadenie zamestnancom. Župan má klopať na dvere u premiéra a ministrov a spoločne riešiť problémy občanov.







O post predsedu TSK budú v októbrových voľbách okrem Máťoša súperiť aj úradujúci predseda TSK Jaroslav Baška (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS), stredoškolský učiteľ Marian Kňažko (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), manažér Miroslav Magdech (Republika), inšpektor železníc Anton Kysel (ĽSNS) a nezávislý kandidát, manažér Adrián Mikuš.