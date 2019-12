P. Pellegrini aj A. Kiska vylučujú spoluprácu s ĽSNS

Bratislava 8. decembra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) aj bývalý prezident a predseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Andrej Kiska vylučujú spoluprácu s ĽSNS. Zhodli sa na tom obaja v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



Smer-SD podľa Pellegriniho nepôjde do vlády s "kotlebovcami". Kiska Pellegrinimu verí, myslí si však, že premiér nie je ten, kto riadi krajinu. "Našu krajinu skutočne riadi (predseda Smeru-SD, pozn. TASR) Robert Fico," uviedol Kiska. Doplnil, že Fica nikdy nevidel povedať slová, ktoré hovorí premiér o tom, že Smer-SD neplánuje spoluprácu s ĽSNS. Pellegrini naopak exprezidentovi v diskusnej relácii vyčítal, že sa nezúčastňoval pietnych akcií v súvislosti s bojom proti fašizmu.



V súvislosti s obvineniami exprezidenta aj predsedu sociálnych demokratov premiér uviedol, že pokiaľ veríme polícii aj prokuratúre, tak jej musíme dôverovať, že má dôvody konať aj proti Ficovi a Kiskovi. Zároveň tvrdí, že Kiska by sa mal postaviť k veciam "chlapsky". "Tak ako v prípade Kisku, tak aj v prípade Fica nech konajú orgány činné v trestnom konaní a ak nie ony, tak potom nech slovenské súdy vyrieknu spravodlivý trest. Hoc už taký alebo onaký. My ho musíme rešpektovať, aj keď bude dokázaná vina alebo nevina," povedal premiér. Poznamenal, že nebude zasahovať do práce polície a prokuratúry. Zároveň odmieta, aby niekto povedal na všetkých policajtov, že ide o "policajnú mafiu".



Bývalý prezident v diskusnej relácii uviedol, že sa v hoteli Bôrik stretol s Ficom, Romanom Krpelanom a Pellegrinim, kde mu povedali, že ak bude Fico vymenovaný za predsedu ústavného súdu, bude pokoj, a ak to nespraví, tak "uvidí, čo sa bude diať". Pellegrini poprel, že by chcel u niekdajšieho prezidenta vybaviť takéto miesto pre Fica.



Témou diskusie bola aj piatková (6.12) tragédia v Prešove, kde došlo k výbuchu v bytovom dome. Pellegrini poznamenal, že vláda už pre Prešov schválila milión eur a je pripravená podporiť aj výstavbu náhradného bývania pre ľudí z tohto paneláka. Kiska súhlasil s tým, aby sa týmto ľuďom pomohlo aj takýmto spôsobom.