PELLEGRINI: Neprebral nás ani atentát, politika je v starých koľajach

Otázka pre prezidenta SR Petra Pellegriniho

Čo by ste želali slovenským občanom pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami a Novým rokom?

- Chcel by som zaželať nám všetkým na Slovensku, aby sme prežili naozaj pokojné vianočné sviatky a do Nového roku sme prišli trochu stíšený, upokojený. Aby sme ich strávili so svojimi blízkymi, pretože nemáme čas sa navzájom stretávať, aby sme viac spolu komunikovali.



A celkovo želám Slovensku, aby na tu bolo viac pokoja, viac radosti, viac nádeje. Aby sme sa opäť viac usmievali tak, ako to bolo zvykom pre slovenský národ. Vždy sme boli nielen pracovití, skromní, slušní, prívetiví, ale vždy sme boli aj veselým národom.-



Máte vy osobne nejaké novoročné predsavzatie?



-Mám predsavzatie, aby som budúci rok nepoľavil zo svojho pracovného tempa. Aby som nepodľahol pohodliu prezidentského paláca, ale aby som pokračoval čo najviac v mojich návštevách slovenských regiónov. Aby som mal čo najviac priameho kontaktu s ľuďmi v každom kúte Slovenska. A aby som doma aj v zahraničí robil takú politiku, aby sa ani na budúci rok ľudia na Slovensku, nielen tí, čo ma volili, ale všetci obyvatelia našej nádhernej krajiny, za mňa nemuseli hanbiť. -

Bratislava 22. decembra (Teraz.sk) – Hoci by Slovensko po prekonaní ťažkých rokov potrebovalo viac pokoja a schopnosti ťahať za jeden povraz aspoň pri otázkach spoločného záujmu, politici naďalej súperia pri všetkých témach, ktoré sú na stole, a živia tým rast politického napätia. V bilančnom rozhovore pre TASR TV to povedal prezident SR Peter Pellegrini.Eskalácia napätia sa podľa neho z politiky prenáša do celej spoločnosti, ktorá je stále veľmi polarizovaná.spomína prezident. To sa však podľa neho nestalo.konštatoval Pellegrini.Príliš veľa rivality a nedostatok konsenzu sa podľa neho neprejavuje len vo vzťahoch medzi koalíciu a opozíciou, ale aj vo vnútri vládnej koalície.upozornil prezident. Od vládnej koalície by naopak očakával viac ako len schopnosť dohodnúť sa medzi sebou, mala by byť schopná prijať aj dlhodobé strategické rozhodnutia, v realizácii ktorých budú po nej pokračovať nové vládne kabinety v nasledujúcich volebných obdobiach.Na snahu hľadať politické a programové prieniky medzi politickými stranami preto prezident rezignovať nechce, ale už si nemyslí, že to bude možné napríklad organizáciou veľkého okrúhleho stola za účasti všetkých relevantných politických síl, aký chcel zvolať po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).Komunikácia medzi politickými elitami je podľa neho na takej zlej úrovni, že sa nedá zlepšiť jednorazovo alebo rýchlo, je však možné pokúsiť sa postupovať po malých krokoch a organizovať monotematické okrúhle stoly na špecifické témy.Prezident konštatoval, že rešpektuje existenciu tém, ktoré budú strany na báze ideológie a presvedčenia vždy rozdeľovať, zároveň však vidí množstvo tých, ktoré by mohli byť konsenzuálne.naznačil. Dôležitými spoločnými témami by mohli byť podľa neho otázky energetickej bezpečnosti či dlhodobej vízie slovenského zdravotníctva.Práve prezidentský palác môže byť podľa Pellegriniho platformou pre konsenzuálnejšie diskusie.konštatoval Pellegrini.Prezident verí, že mu voliči dali dôveru aj preto, že má dlhoročné politické skúsenosti, ktoré môže pri výkone svojho mandátu využiť. Zároveň si uvedomuje, že pri výkone svojej funkcie zastupuje záujmy všetkých voličov, aj tých, ktorí volili jeho súperov, alebo sa hlasovania nezúčastnili.zdôraznil prezident.Dlhodobým problémom Slovenska, ktorý brzdí jeho rozvoj viac ako nedostatok zdrojov, je podľa prezidenta diskontinuita pri realizácii dlhodobých strategických zámerov.upozornil Pellegrini.Ak každý minister zruší projekty svojho predchodcu a začne počas volebného obdobia s realizáciou vlastnej predstavy, výsledkom podľa prezidenta je, že sa nič nedokončí.konštatoval.Napríklad Poľsko sa podľa neho realizáciou dlhodobých infraštruktúrnych projektov za posledných desať rokov významne posunulo dopredu.povedal prezident.Pellegrini vníma pozitívne, že vláda urobila významné strategické rozhodnutia v energetickej oblasti, očakával by však schopnosť spúšťať dlhodobé projekty aj v ďalších oblastiach.pýta sa Pellegrini.Ak chceme prekonať úzku orientáciu každej vlády na aktuálne volebné obdobie, je podľa neho potrebné stanoviť v jednotlivých sektoroch dlhodobé priority, ktoré bude štát potom sledovať aj v priebehu časových období dlhodobo prekračujúcich mandáty jednotlivých vlád.Na podporu dlhodobých hospodárskych priorít štátu má podľa Pellegriniho slúžiť aj pragmatická zahraničná politika orientovaná na budovanie vzťahov na všetky štyri svetové strany.podčiarkol prezident.dodal prezident.