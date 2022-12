P. Šajgalík: V roku 2022 dosiahli pracovníci SAV významné úspechy

Bratislava 27. decembra (TASR) – V roku 2022 dosiahli pracovníci Slovenskej akadémie vied (SAV) viacero významných úspechov. Zhodnotil to pre TASR predseda SAV Pavol Šajgalík s tým, že vybrať len niekoľko úspechov je ťažké.



"Pre mňa významným úspechom je zavŕšenie takmer 30-ročného úsilia Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, ktoré sa pôvodne volalo botanický ústav. Ukončili vydávanie série kníh s názvom Rastlinné spoločenstvá Slovenska, čiže konečne máme pokrytú celú flóru na území SR," poznamenal Šajgalík. Sériu kníh ukončili dielom Vegetácia lesov a krovín. Publikácie podľa predsedu akadémie vychádzali od roku 1995. "Veľmi úzko to súvisí so životným prostredím, klimatickou zmenou, čiže do istej miery sme pripravení na zmenu," dodal.



Ústav informatiky SAV sa podľa Šajgalíka posunul ďalej a úspešne podniká v prepise ľudskej reči. "V tomto roku úzko spolupracuje s ministerstvom spravodlivosti, kde im predalo 450 licencií na tento prepis. Na začiatku to vyzeralo ako banálny problém základného výskumu, či to vôbec ide a oni úspešne už niekoľko rokov v tejto oblasti podnikajú," vysvetlil.



Významnou podľa Šajgalíka je aj téma rómskej problematiky, ktorej sa venuje viacero ústavov SAV. Predseda oceňuje vydanie publikácie s názvom Rómovia na Luníku IX na pôde Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorá mapuje oblasť predtým, ako tam bolo sídlisko postavené, následne, keď sa tam postavilo, aké problémy a pnutia to medzi majoritnú a minoritnú časť obyvateľstva prinieslo. "Toto vnímam ako významný vklad do problémov, ktoré nás v tejto dobe trápia," uzavrel.