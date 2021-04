Páchatelia sa vlámali do domu francúzskeho exministra Tapieho

Paríž 4. apríla (TASR) - Neznámi páchatelia v noci na nedeľu vykradli dom bývalého francúzskeho ministra a škandálmi opradeného magnáta Bernarda Tapieho, informovala agentúra AFP.



K incidentu došlo v meste Combs-la-ville v departemente Seine-et-Marne.



Tapieho i jeho manželku vlamači prekvapili v spánku, zbili ich a zviazali a následne z domu ušli aj s korisťou, informovala AFP.



Dominique Tapieovej sa podarilo z pút vyslobodiť a od susedy zalarmovať políciu.



Tapieovú neskôr s ľahkým zranením previezli do nemocnice. Samotný Tapie lekársku starostlivosť odmietol.



Podľa agentúry AFP nateraz nie je známe, aké predmety vlamači z domu ukradli a akú hodnotu má ich korisť.



Podľa vnuka manželského páru, podnikateľa Rodolpha Tapieho, vlamači boli štyria, boli maskovaní a oblečení v čiernom. Uviedol, že jeho starým rodičom ukradli šperky, hodinky a mobilné telefóny.



Tapie bol ministrom vo vláde socialistu Pierra Bérégovoy. Je o ňom známe, že sa od skromných začiatkov postupne dopracoval k vytvoreniu športovej a mediálnej ríše, avšak neskôr čelil mnohým problémom s justíciou. Svojím majetkom sa často a rád chválil, okrem iného si kúpil 72-metrovú jachtu a futbalový klub.



Tapiovci vlastnia dom v Combs-la-ville asi 20 rokov. K vlámaniu do ich vidieckeho domu a k fyzickému násiliu, ktorému boli vystavení, sa medzičasom vyjadrili viacerí politici. Elyzejský palác potvrdil, že 78-ročného Tapieho kontaktoval aj prezident Emmanuel Macron.



AFP pripomenula, že Tapie bol v minulosti uznaný vinným v niekoľkých prípadoch korupcie, daňových podvodov a zneužitia majetku spoločnosti, dostal sa do väzenia na päť mesiacov a bol zbavený práva byť volený v akýchkoľvek voľbách vo Francúzsku.



Po prepustení z väzenia v roku 1997 Tapie k svojim aktivitám pridal aj šoubiznis, vyskúšal si herectvo, spev a moderovanie rozhlasových a televíznych programov.



V roku 2012 sa stal tiež mediálnym magnátom, keď prevzal juhofrancúzsky denník La Provence a ďalšie noviny.



Najzávažnejšia Tapieho kauza sa datuje rokom 1993, keď predal svoj podiel v spoločnosti Adidas banke Credit Lyonnais, ktorej vlastníkom bol vtedy štát.



Krátko po tom, ako banka tento podiel predala s oveľa väčším ziskom, sa Tapie obrátil na súd a sťažoval sa, že ho banka oklamala. Tapie potom v arbitráži získal odškodné 400 miliónov eur. Viacerí kritici označili túto kompenzáciu za príliš štedrú.



V súvislosti s touto kauzou čelila obvineniu zo zneužitia právomocí a sprenevery verejných peňazí aj medzičasom už bývalá generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová. V čase súdneho sporu bola francúzskou ministerkou financií.