Pacienti s ochorením HAE nie sú náchylnejší na ochorenie Covid-19

Najdôležitejšie fakty o ochorení HAE (hereditárny angioedém)

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI

Centrum pre hereditárny angioedém –

Expertízne pracovisko MZ SR pre zriedkavé choroby,

Klinika detí a dorastu, Klinika pneumológie a ftizeológie, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzitná nemocnica Martin

Martin 12. februára (OTS) - V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a naštartovaným očkovaním proti ochoreniu Covid-19 je potrebné myslieť aj na pacientov so zriedkavými, no o to nebezpečnejšími ochoreniami, ako je napríklad ochorenie HAE (hereditárny angioedém).Ide o ochorenie spojené so špecifickou, vrodenou formou poruchy imunity, pri ktorom pacienti bojujú s opakovanými a nepredvídateľnými, veľmi bolestivými opuchmi postihujúcimi kožu (napr. opuch tváre pier, genitálu), ako aj vnútorné orgány (opuchy čreva s bolesťami brucha, opuch hrtana a jazyka), a to ažAk už opuch vznikne, nie je ho možné jednoducho zmierniť bežnou antialergickou liečbou. Na Slovensku je ešte stále problém s diagnostikou a so včasným záchytom ochorenia u pacientov trpiacich HAE. Pacienti sú často operovaní pre podozrenie na náhlu brušnú príhodu, niekedy sú intubovaní pre opuch hrtana, prípadne podstupujú sériu alergologických vyšetrení zameraných na nájdenie možnej príčiny opuchov, a to bez výsledku, čo pre nich môže niesť fatálne riziká.V prípade zistení závažnej alergickej reakcia (tzv. anafylaxia), ktorá môže vyplynúť z prípadnej vážnej alergie na niektorú zo zložiek vakcíny, je podanie druhej dávky zakázané. Ak má pacient akútnu infekciu s horúčkou, odporúča sa odklad očkovania ďalšou dávkou o 2 týždne. Rovnako nie je možné, aby bol pacient s HAE očkovaný počas akútneho záchvatu opuchu. Dôvodom na venovanie zvýšenej pozornosti pri očkovaní sú, rovnako ako pri zvyšku populácie, iné pridružené ochorenia, či riziková medikácia týchto ochorení. Samotná liečba ochorenia je špecifická a patrí do rúk skúsených lekárov v Centrách pre hereditárny angioedém, ktoré sú na Slovensku v mestách Martin a Bratislava.Ochorenie patrí medzi zriedkavé ochorenia s výskytom cca 1: 55 000 a je zapríčinené vrodenou poruchou imunity.Ochorenie je dedičné. Len zriedkavo vznikne nová náhodná mutácia, kedy sa v rodine vyskytne len jeden postihnutý člen. Choroba postihuje rovnako ženy ako mužov, a to vo viacerých generáciách za sebou. Pre deti pacientov s HAE platí 50 % riziko, že toto ochorenie zdedia po rodičovi.Pacienti bojujú s opakovanými a nepredvídateľnými, veľmi bolestivými atakmi v podobe opuchov, ktoré postihujú kožu, ako aj vnútorné orgány, a to až s rizikom zadusenia. Opuchy sú cievneho pôvodu, pričom môžu vzniknúť bez príčiny alebo ich môže vyvolať napríklad aj stres, ošetrenie u zubára, menštruácia, mierny úraz, chirurgický zákrok a pod. Príznaky vznikajú obvykle už v detstve.Veľký počet pacientov uvádza, že ich častá a silná bolesť brucha bola nevhodne diagnostikovaná ako psychosomatická, čo viedlo k odporúčaniu na psychiatrické vyšetrenie. Často bola vykonaná zbytočná prieskumná operácia u pacientov s edémom tráviaceho traktu.Ide o ochorenie s negatívnym vplyvom na kvalitu života postihnutého jedinca a vzhľadom na jeho klinické príznaky môže dôjsť k priamemu ohrozeniu života. Preto je nevyhnutné, aby boli pacienti s HAE sledovaní v centrách so skúsenosťami v liečbe tohto ochorenia.