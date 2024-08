Diagnostikovať chronické zlyhávanie srdca pomôže nový systém

Bratislava 22. augusta (TASR) - Pacientom s chronickým zlyhávaním srdca môže pomôcť nový diagnostický systém, ktorý vyvinuli slovenskí vedci. Po ukončení pilotnej fázy v súčasnosti slúži asi 50 slovenským pacientom. Využíva umelú inteligenciu a na diaľku sleduje zdravotný stav pacientov, ktorí si potrebné merania robia sami z domu pomocou oxymetra a mobilnej aplikácie. Na tlačovej konferencii o tom informoval vynálezca systému a kardiológ Allan Böhm.



"Toto ochorenie spočíva v tom, že srdce nedokáže prečerpať krv a tá sa potom hromadí pred srdcom, napríklad v pľúcach, ktoré sa zavodňujú. Bohužiaľ, to nie je úplne postupný proces, niekedy to môže prísť z plného zdravia, keď sa pacient začne dusiť. A potom buď stihne prísť pre neho sanitka a pacient musí byť akútne hospitalizovaný, alebo niekedy sa, bohužiaľ, ani toto nestíha," uviedol pre TASR Böhm.



Chronickým zlyhávaním srdca trpia dve až tri percentá populácie a na Slovensku je najčastejšou príčinou hospitalizácie. Dôvodom častých hospitalizácií je podľa Böhma aj fakt, že toto ochorenie sa ťažko monitoruje a zhoršenie stavu prichádza často náhle. Nový systém slovenských vedcov umožňuje pravidelné sledovanie stavu pacienta. Informácie z merania spracováva umelá inteligencia, ktorá dokáže predpovedať a včas upozorniť lekára na riziko blížiaceho sa srdcového zlyhania s dvoj- až trojtýždňovým predstihom.



"Z fotopletyzmografického signálu sa nám podarilo neinvazívne a z domáceho prostredia stanoviť plniace tlaky ľavej komory a na základe nich odhadnúť, ako je pacient zavodnený. Pacient síce nič necíti, ale my už vieme, že sa niekde hromadí tekutina, a vieme potom aj veľmi jednoducho zareagovať tým, že zvýšime liek na odvodňovanie, ktorý všetci títo pacienti užívajú," vysvetlil Böhm.



Vďaka tomu dokážu lekári predísť nahromadeniu tekutiny v pľúcach, duseniu a následnej akútnej hospitalizácii. Pacient je tak pod neustálym lekárskym dohľadom, čo podľa Böhma prispieva k pocitu bezpečia a zlepšeniu kvality života. S klinikou, kde pôsobí a kde prebieha vyhodnocovanie dát pacientov, zatiaľ spolupracujú lekári v Bratislave, Košiciach, Nitre a Nových Zámkoch. Plne hradený je tento systém iba pre poistencov jednej zo slovenských poisťovní.