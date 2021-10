Pacientov so psoriázou možno podporiť bodkovaným oblečením

Bratislava 28. októbra (TASR) - Osvetová kampaň Bodkovaný deň bude v piatok (29.10.) po prvýkrát na Slovensku. Občianske združenie (OZ) Bodkáčik pri príležitosti Svetového dňa psoriázy vyzýva ľudí, aby si na seba vzali bodkované oblečenie či doplnky a podporili tak pacientov s týmto ochorením.



"Nikto so psoriázou alebo psoriatickou artritídou by nemal zostať so svojimi starosťami sám. Preto podporme pacientov tým, že si dňa 29. októbra na seba vezmeme oblečenie či doplnky s bodkami. Okoliu tak ukážeme, že sú nám známe základné fakty o psoriáze/lupienke," priblížila Mária Cetkovská z občianskeho združenia.



Cieľom kampane je informovať verejnosť o tom, že psoriáza nie je infekčné ochorenie, a teda nie je dôvod sa pacientov strániť. Už samotné ochorenie je pre nich stresujúce a v kombinácii s nepochopením zo strany okolia často prepadajú depresii až apatii. „Stále sa stretávame s prípadmi, kedy nepoučení laici žiadajú napríklad personál reštaurácie či kúpaliska o vykázanie pacienta z prevádzky, pretože sa boja nákazy, obchodník upozorní nedotýkať sa tovaru, kaderník odmietne pacienta ostrihať a mnohé ďalšie dehonestujúce situácie,“ uviedla Cetkovská. Dodala, že edukácia pomáha odstrániť sociálne stigmy a mýty.



OZ pripomína, že dôležitá je v tejto oblasti najmä edukácia detí, pričom apeluje na pedagógov. „Tu by sa deti hravou formou oboznámili so základnými faktami o psoriáze a podporili pacientov tým, že by si obliekli čokoľvek s bodkami, vyrobili bodkovanú koláž, nacvičili tanec, prípadne akúkoľvek ďalšiu aktivitu, ktorá by pedagógov v tejto súvislosti napadla,“ skonštatovala Cetkovská.



Pacientov so psoriázou možno podporiť aj kúpou limitovanej edície hračky Igráčik. Výťažok poputuje na podporu detským pacientom, ktorým sa prispeje na ozdravný pobyt pri mori. "Slaná voda totiž psoriatikom veľmi pomáha," vysvetlila Cetkovská.



Psoriáza je ochorenie kože, ktoré sa najčastejšie prejavuje v podobe červených, vystúpených fľakov na koži, ktoré sú nezriedka pokryté bielymi šupinami. Fľaky môžu mať rôznu veľkosť, často môžu splývať a tvoriť väčšie plochy. Vyskytujú sa vo vlasoch, na kolenách, na lakťoch, v krížovej oblasti, ale aj v slabinách, v podpazuší, alebo môžu postihovať aj nechty. Najčastejšími provokačnými faktormi sú podľa odborníkov bakteriálna alebo vírusová infekcia, psychický stres alebo aj niektoré lieky.