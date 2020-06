Panda ušla z ohrady v zoo v Kodani, po potulkách ju tam vrátili

Kodaň 8. júna (TASR) - Jedna z pánd veľkých v zoologickej záhrade v dánskej Kodani ušla v pondelok skoro ráno z ohrady a túlala sa po parku v areáli, potom sa ju zamestnancom podarilo uspať a vrátiť na miesto.



Sedemročného samca menom Xing Er, ktorý prišiel do zoo vlani, zachytili bezpečnostné kamery na videu, ako uniká z novopostaveného Pandieho domu za 160 miliónov dánskych korún (21,45 milióna eur), kde žije aj pandia samica Mao Sun.



Hovorca zoologickej záhrady Bengt Holst oznámil, že personál sledujúci zábery bezpečnostných kamier videl, ako sa "samec pandy vyšplhal po kovovom stĺpe, na ktorom sú pripevnené tri rady elektrických drôtov..., a potom vyliezol von do záhrady".



Hovorca dodal, že zamestnanci parku teraz rozmýšľajú, ako zmeniť bezpečnostné opatrenia okolo ohrady tak, aby "zaistili, že sa to už znova nestane".



Personál zoologickej záhrady reagoval "rýchlo a efektívne", zviera "zahnal do kúta" a uspal pomocou vystrelenej šípky bez toho, aby utrpelo nejaké zranenie, zdôraznil hovorca. Pondelkový incident sa stal ešte pred otvorením zvieracieho parku pre verejnosť.



"To nič nemení na fakte, že sa chceme v budúcnosti vyhnúť takejto situácii," doplnil Holst.



Ohradu, kde žijú pandy z mesta Čcheng-tu na juhozápade Číny, slávnostne uviedla do prevádzky v apríli 2019 kráľovná Margaréta II. a ďalší poprední predstavitelia.



Peking zapožičiava pandy na znak dobrej vôle. Každé mláďa narodené počas 15-ročného obdobia zapožičania sa pokladá za majetok Číny.