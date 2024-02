Paracetamol nie je všeliekom. Zistite, kedy a ako ho užívať

Bratislava 15. februára (OTS) - Súčasťou domácich lekárničiek sú často lieky s obsahom liečiva paracetamol vo forme tabliet, čapíkov, šumivých tabliet či prášku na prípravu horúceho nápoja. Mali by ste však vedieť, že paracetamol má svoje pravidlá užívania. Naučte sa s farmaceutom Jakubom Ďurčíkom z lekárne Dr. Max v Martine, kedy siahať po tomto liečive.Účinok paracetamolu spočíva v tom, že blokuje tvorbu látok, ktoré vedú k horúčke a bolesti. Po akej dlhej dobe začne účinkovať? Je to v priebehu 30 až 60 minút. Niektoré tablety majú skrátený nástup účinku na 15 až 30 minút. Po paracetamole môžete siahnuť pri horúčke, miernej až stredne silnej bolesti (napríklad pri migrénach, bolesti zubov, menštruačných bolestiach, bolestiach chrbta, svalov a kĺbov). Paracetamol je vhodný pre tehotné a dojčiace ženy, pokiaľ sa použije najnižšia účinná dávka a len počas najkratšej doby – za tejto podmienky nie je nutné počas liečby paracetamolom prerušovať dojčenie. Neodporúča sa užívať ho pri precitlivenosti na liečivo, pri ťažkom poškodení pečene alebo obličiek, pri anémii s rozpadom červených krviniek a taktiež u alkoholikov.Foto: Unsplash.com/Kelly SikkemaV lekárňach možno nájsť paracetamol v kombinácii s inými liečivami. Kombinuje sa najmä s kofeínom, kodeínom, guajfenezínom, pseudoefedrínom/fenylefrínom, feniramínom, dextrometorfánom a vitamínom C. Ľudia obľubujú prípravky s obsahom týchto liečiv najmä vo forme horúceho nápoja. Odborník z lekárne Dr. Max však upozorňuje, že pri užívaní horúcich nápojov je potrebné sa mať na pozore.“ radí Jakub Ďurčík. Títo pacienti by nemali voliť lieky s obsahom kofeínu, pseudoefedrínu či fenylefrínu.Foto: Unsplash.com/Kelly SikkemaAko dávkovať paracetamol? Pre dospelých je obvyklé dávkovanie 500 mg každých 4 až 6 hodín, pričom maximálna jednotlivá dávka je 1000 mg a maximálna denná dávka nesmie prekročiť 4000 mg. Dávkovanie u detí je závislé od hmotnosti – na 1 kg sa dávkuje 10 až 15 mg paracetamolu. Ak budete dieťaťu podávať paracetamol, je dôležité dodržiavať časové odstupy medzi jednotlivými dávkami.upozorňuje farmaceut. Paracetamol nie je vhodný ani pre domácich miláčikov.Foto: Unsplash.com/Bermix StudioAk trpí niekto bolesťami zápalového pôvodu, Jakub Ďurčík z lekárne Dr. Max upozorňuje, že paracetamol nie je vhodné užívať.hovorí. Liečivo nemá taktiež pri kašli žiadny antitusický či expektoračný efekt. Na vlhký kašeľ možno použiť lieky s obsahom ambroxolu, bromhexínu, acetylcysteínu, erdosteínu či guajfenezínu, naopak na suchý kašeľ sa volí butamirát, dextrometorfán, levodropropizín, kodeín či oxeladín. Hoci paracetamol pomáha tlmiť bolesť pri probléme, keď hrdlo „páli“, pri bolestiach v hrdle siahajte po liečivách proti vírusom a baktériám vo forme pastiliek, sprejov alebo kloktadiel, prípadne treba zvoliť protizápalové liečivá.Foto: Unsplash.com/Roberto SorinTaktiež by ste mali vedieť o tom, že pri pití nápojov obsahujúcich toto liečivo sa už nemôžu súčasne užívať iné lieky s obsahom paracetamolu či iného analgetika, pretože hrozí predávkovanie a toxicita. Platí pravidlo, že ak nezaberá jedna účinná látka, má sa dať prednosť inému liečivu pred ďalším zvyšovaním dávky. Jakub Ďurčík z lekárne Dr. Max vysvetľuje, že ak vám nezaberie jedna dávka paracetamolu, zvoľte iné liečivo. Vyhnete sa tak zvýšenému riziku predávkovania a toxicity spôsobeného zvýšenou dávkou paracetamolu. Chcete užívať kombinované prípravky na prechladnutie a chrípku? V tom prípadne si pozorne prečítajte zloženie alebo lekárnikovi popíšte príznaky, ktorý vám pomôže pri výbere vhodného lieku.