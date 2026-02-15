< sekcia Import
Passlerovú čaká prvý tréning po zrušení trestu za doping
Päťnásobná medailistka z juniorských MS mala ešte pred oficiálnym začiatkom ZOH pozitívny nález na letrozol.
Autor TASR
Anterselva 15. februára (TASR) - Taliansku biatlonistku Rebeccu Passlerovú čaká v pondelok prvý tréning na prebiehajúcich ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo po zrušení trestu za pozitívny dopingový nález. Podľa DPA sa môže predstaviť v stredajšej ženskej štafete, o jej participácii sa rozhodne v utorok.
„Jej návrat je skvelá správa. Nikdy sme o nej nepochybovali,“ povedala o svojej reprezentačnej kolegyni Dorothea Wiererová. O tom, či sa dvadsaťštyriročná biatlonistka predstaví v štafete, rozhodnú tréneri. „Predpokladám, že v poslednom čase veľa netrénovala a nebude to pre ňu jednoduché,“ citovala Wiererovú DPA.
Päťnásobná medailistka z juniorských MS mala ešte pred oficiálnym začiatkom ZOH pozitívny nález na letrozol. Látka sa užíva na liečbu rakoviny prsníka, no môže byť použitá na potlačenie vedľajších účinkov pôsobenia anabolických steroidov. Od roku 2008 je na zozname zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Passlerová tvrdila, že za pozitívnym nálezom bola kontaminácia.
